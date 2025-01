Las mejores cifras del empleo en 17 años

Creado: Actualizado:

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 8.186 personas en 2024 en Catalunya en relación con el año anterior (-2,4%) hasta los 335.195 desempleados, pese al repunte de un 0,8% en el último mes del año respecto a noviembre (2.663 parados más), según datos publicados por el ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada del último año, se acumulan ya 4 ejercicios consecutivos de descensos. Este número total de parados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Catalunya (17 veces), mientras que ha subido en 11 ocasiones. En cuanto a sexos, el año cerró con 192.654 mujeres sin trabajo, 3.599 menos que el año precedente y 142.541 hombres, un descenso de 4.587 en el número de parados en el último año. En 2024, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, pero la falta de trabajo entre las personas de 25 o más años se redujo en 8.194. En cuanto a Lleida, se incrementó en 62 personas en diciembre en comparación con el mes anterior (+0,38%). No obstante, con respecto al balance anual, Lleida cerró 2024 con 743 parados menos que el año anterior, hasta un total de 16.469 personas, y con el mayor descenso relativo de todas las demarcaciones catalanas, con una caída del 4,32%. Son buenas cifras, que tienen la misma tendencia positiva en el resto del Estado, aunque siguen por encima de la media europea y en un alto porcentaje es trabajo de poca calidad y poca remuneración. Por tanto, marca una buena tendencia general que recupera números de antes de la gran crisis del 2008, pero sigue habiendo muchas asignaturas pendientes, sobre todo las relacionadas con la estacionalidad de algunos empleos y el de los sueldos, inferior al de los países europeos a los que España se quiere equiparar. Mientras un alto índice de personas con trabajo no puedan acceder a una vivienda o tengan que compartirla y no vean cubiertas sus necesidades básicas de techo, comida, educación y sanidad, no podremos dar por superada la crisis del 2008, que destruyó la clase media de un plumazo y empobreció a buena parte de la clase trabajadora. Una oportunidadDecíamos ayer que el Plan Único de Obras y Servicios doblará su presupuesto con una garantía mínima de inversión de 400.000 euros para cualquier municipio de Catalunya, por pequeño que sea, doblando la cuantía del anterior PUOSC e incluyendo consells comarcals y EMD. Esta propuesta, que abarca desde este año a 2029, es sin duda una buena oportunidad para que la Lleida rural pueda crear instrumentos de progreso y servicios para asentar a la población