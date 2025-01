Buena iniciativa en el Alt Urgell

Creado: Actualizado:

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, encargada de la recogida de residuos de La Seu y otros diez municipios al norte del Alt Urgell, se ha convertido en pionera en Lleida en rebajar los recibos de la basura a los vecinos que la separan correctamente y contribuyen así a su reciclaje. La entidad ha emitido los primeros recibos con bonificaciones de hasta 20 euros tras haber desplegado entre mayo y agosto del año pasado contenedores bajo llave, que identifican a quienes los usan. Los recibos son cuatrimestrales y los últimos, emitidos la semana pasada, corresponden al uso de estos recipientes con llave entre mayo y agosto de 2024 y la mayoría de las diez mil familias que los han recibido han obtenido rebajas por usar correctamente los contenedores de recogida selectiva. La rebaja media es de 13 euros por vivienda, y cerca de 3.000 familias han conseguido la máxima, de 20 euros. Las bonificaciones en los recibos sumaron 90.000 euros. Así, esta comarca aplica ya la ‘tarifa justa’ que otras estudian implantar y que sin duda es un buen ejemplo para municipios y entidades supramunicipales. Los ciudadanos entienden que el reciclaje es importante, tanto para el medio ambiente como para la salubridad general de calles y plazas, pero los contribuyentes están también cansados de asumir la mayor parte del sacrificio que comporta esta mejora. Porque las basuras y los residuos son también un negocio y es justo que quienes se esfuerzan a contribuir al bien común reciban bonificaciones y quienes hacen todo lo contrario, ensuciar los espacios comunitarios, paguen un plus por ello.Decreto ómnibusEl Gobierno sufrió ayer una dura derrota en el primer Pleno del Congreso del año. El decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital (IMV), la fijación de la cuantía del salario mínimo o ayudas al transporte público y por la dana no salió adelante por el voto en contra del PP, Vox y Junts. Los de Carles Puigdemont cumplieron su amenaza y rechazaron los tres decretos que se votaron. Solo salió adelante la reforma de las pensiones, que sí obtuvo el voto afirmativo. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, rechazaron apoyar el decreto ómnibus por considerarlo un “chantaje” del Gobierno. A cambio, presentaron iniciativas alternativas que se votarían próximamente para salvar la subida de pensiones de acuerdo al IPC, las ayudas por la dana y al transporte público y el IMV. Duro revés para Pedro Sánchez, que puede enmendarlo con reales decretos separados que pueden volver a votarse, pero que muestra que Junts está dispuesto a romper la baraja si no llegan los acuerdos alcanzados