La Llotja, un orgullo para Lleida

Pues sí. Tanto la capital como la demarcación de Lleida tienen razones para sentir orgullo de este equipamiento multiusos que está de aniversario, al cumplirse los 15 años de su puesta en funcionamiento en el solar de Pardinyes que había acogido el mercado de frutas y verduras antes de trasladarse en 2003 al Barris Nord. Era el 21 de enero del 2010 cuando la puesta en escena de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi, en una coproducción del Gran Teatre del Liceu en la que colaboró la Paeria, significaba la presentación al público del nuevo palacio de congresos que, por aquel entonces y quizás aún, suponía el mayor equipamiento cultural catalán a excepción de los existentes en Barcelona. Obra del gabinete de arquitectura holandés Mecanoo, con Francine Houben al frente, quien estuvo en el estreno, La Llotja recibió aquel día múltiples elogios de los asistentes al estreno tanto por su diseño interior y exterior, con materiales y colores muy representativos de Ponent, como por la acústica y por su funcionalidad. Asimismo también hubo quien no acababa de encajar tanta “modernidad” en la estructura del edificio que “dialoga” con la Seu Vella.Desde entonces las cifras que han marcado el día a día del palacio de congresos en estos quince años son más que espectaculares: el edificio ha sido escenario de 2.708 eventos culturales y empresariales, que han sumado 1,3 millones de usuarios, con un impacto económico para la ciudad de 361 millones de euros, lo que supone una media de 24 millones anuales. Y todo ello, a su vez, ha supuesto nuevas expectativas de negocios para la ciudad y su área de influencia. De este modo, se han cumplido con creces las expectativas generadas en su puesta en marcha y continúa la tónica de crecimiento. Y es que los 142.697 asistentes a las actividades que acogió el año pasado marcaron todo un récord (al suponer un 32,4% más que en 2023) en los 227 eventos registrados (un 37,5% más), mientras que para este ejercicio ya hay 118 citas confirmadas. Pero el éxito de La Llotja no solo radica en estas cifras, por muy espectaculares que sean, sino que también se mide por el hecho de que la ciudadanía siente como suyo este espacio multiusos. Ayer quedó meridianamente claro con la visita de cientos de personas de todas las edades quienes, pese al amago de lluvia, no quisieron perderse las múltiples actividades organizadas para conmemorar este aniversario de un complejo que aún tiene más retos de cara al futuro más próximo. Uno de ellos es recuperar la oferta lúdica y gastronómica de la terraza, un espacio con unas vistas incomparables, y también, aunque a más largo plazo, la unión de La Llotja con el nuevo emplazamiento de la Fira de Lleida a través de una pasarela que salvará el río. Todo se andará pero, de momento, felicitémonos del éxito de estos 15 años.