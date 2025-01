Adelgazar con medicamentos

Creado: Actualizado:

Ozempic es un medicamento desarrollado por la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk en 2012, cuyo componente activo es la semaglutida y se ha revelado como una herramienta efectiva en la lucha contra la obesidad, aunque inicialmente fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2. La semaglutida estimula la liberación de insulina por el páncreas, una hormona crucial para reducir los niveles de glucosa en la sangre. Además, fomenta el crecimiento de las células beta pancreáticas, que son las responsables de la producción y liberación de insulina. La semaglutida también inhibe la producción de glucagón, una hormona que promueve la liberación de carbohidratos almacenados en el hígado y la síntesis de nueva glucosa, contribuyendo así a la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Por último, reduce la ingesta de alimentos al disminuir el apetito y ralentizar la digestión en el estómago, lo que a su vez ayuda a reducir la grasa corporal. Además, la semaglutida ha mostrado ser capaz de reducir el riesgo de graves problemas cardiovasculares, un descubrimiento que los especialistas han celebrado como un avance revolucionario en el tratamiento de la obesidad. En términos de eficacia, la semaglutida ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos. Ante estas prestaciones de este fármaco, no es de extrañar que las farmacias de Lleida registren de nuevo desabastecimiento de este fármaco. Farmacéuticos consultados por este diario atribuyen precisamente a este uso adelgazante la falta de stock y afirman que se han visto obligados a abrir listas de espera de personas a las que los especialistas en endocrinología han recetado este medicamento para perder peso, que no se puede dispensar sin prescripción médica. No negaremos nosotros la eficacia del Ozempic, cuando la comunidad médica lo receta en caso de sobrepeso extremo u obesidad, pero su uso no está exento de controversias, dado que no fue concebido para este fin y podría conllevar efectos secundarios no deseados. La mejor receta para perder peso es una dieta equilibrada y ejercicio, todo lo demás tiene riesgos y puede tener tarde o temprano un efecto rebote.Desprecio al fútbol femeninoUna vez más, y van unas cuantas, la Federación Española muestra su ninguneo al fútbol femenino al no acudir su presidente, Rafael Louzán, a la entrega de la Supercopa al Barça, partido jugado ayer al mediodía entre las blaugranas y el Real Madrid, cuyo presidente tampoco estaba en el palco, al contrario de Joan Laporta. La excusa, un vuelo retrasado en Galicia, comunidad autónoma donde se desvían a diario vuelos por viento, lo que sabe todo el mundo y más si has nacido allí, como Louzán