Plan piloto en las residencias del Pirineo

Creado: Actualizado:

Vivimos más. En 2017 falleció en Torres de Segre Pere Forcat, que llegó a los 109 años y medio. Un caso único, puesto que tenía dos hermanos mayores (Josep y Ramon) que habían nacido en el siglo XIX y fallecieron centenarios en el siglo XXI. La padrina de Catalunya es de Bellvís. Angelina Torres, de 111 años, tomó el relevo a Maria Branyas, que falleció el año pasado a los 117 años. El número de centenarios se ha multiplicado por cuatro en solo veinte años. Esta longevidad también tiene un precio y obliga a la sanidad y a los servicios sociales a adaptarse a una nueva realidad. En este contexto, es una buena noticia que las residencias de personas mayores del Pirineo se hayan convertido en pioneras en Catalunya a la hora de desplegar el nuevo modelo de atención sanitaria que impulsa el Govern, con el que los médicos y enfermeras de los CAP se desplazan a los centros para visitar a los residentes de forma periódica y coordinada con los sanitarios de los geriátricos. Decíamos que es una noticia importante porque la pandemia puso de manifiesto que la atención médica en los geriátricos era manifiestamente mejorable. Faltan facultativos y hay que optimizar recursos. Con esta nueva manera de proceder, los médicos se desplazan una o dos veces por semana a los centros para atender a los usuarios y así evitar que tengan que desplazarse por una afección que no requiere un ingreso hospitalario. No es la única ventaja. Además de las visitas a domicilio, también se hace un trabajo previo conjunto con reuniones periódicas con los equipos sanitarios de las residencias y los centros de asistencia primaria. El objetivo es garantizar la misma atención de calidad a los residentes que al resto de la población. Empezar por la región sanitaria del Pirineo, muy envejecida, es, sin duda, un acierto. Una prueba piloto que tendrá que implementarse para que se pueda aplicar a todo el país. Cinco años después de que la covid-19 causara estragos en los centros geriátricos, es hora de cerrar cicatrices y demostrar que las lecciones aprendidas han servido para algo. Y ya hay deberes. Los programas informáticos de los CAP y las residencias no están unificados, lo que obliga a duplicar algunas tareas.Primavera a destiempoLas altas temperaturas de estos días han adelantado la fusión de la nieve en el Pirineo, que es poco más de la mitad en un año normal. Los termómetros se sitúan en torno a dos grados por encima de las medias históricas y esta situación provoca que en algunos campos del Baix Segre ya se hayan abierto las primeras flores de nectarinos, lo que ha puesto en alerta a los payeses ante el temor de heladas porque aún queda mucho invierno