El primer papa latinoamericano y jesuita

Creado: Actualizado:

Las últimas palabras públicas del papa Francisco el domingo fueron para la libertad religiosa y la paz en el mundo. También reclamó el alto al fuego en la franja de Gaza, “donde el terrible conflicto sigue llevando muerte y destrucción, y provocando una dramática e indigna crisis humanitaria” y mostró su preocupación por el creciente clima de antisemitismo que se está difundiendo por todo el mundo, a la vez que criticó especialmente los ataques a colegios y hospitales pidiendo “que nunca se debilite el principio de humanidad como eje de nuestro actuar cotidiano”. Por último, se acordó de otras guerras como la de Ucrania, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán o la situación en regiones africanas como República Democrática del Congo y Sudán y pidió el desarme global, asegurando que la paz no es posible sin un verdadero desarme y que, aunque “cada pueblo tiene que proveer a su propia defensa”, esta situación no puede transformarse en una carrera general al rearme. Solo con este discurso de Pascua ya se podría hacer un resumen del primer líder del Vaticano latinoamericano y jesuita. Un aperturista de la iglesia que cambió leyes para obligar a los sacerdotes acusados de pederastia a pedir perdón, que luchó contra los abusos sexuales dentro del catolicismo, que apoyó abiertamente a los homosexuales y que dio más poder a las mujeres en la Iglesia y las propias jerarquías eclesiásticas. Se le achacó en su nombramiento que no hubiera luchado contra la dictadura argentina, pero él mismo aclaró que no la denunció pero tampoco la apoyó, simplemente intentó adaptarse. Se vio desde su nombramiento que Francisco iba a ser un papa distinto cuando eligió un destino poco habitual y muy simbólico, la isla de Lampedusa, escenario de la tragedia de la migración en el Mediterráneo, para su primer viaje oficial. Allí se encontró con alguno de los migrantes que habían llegado a la puerta de Europa y denunció la “globalización de la indiferencia” y evidenció el giro de su papado hacia los más débiles. Lo más importante de su legado, y en lo que él insistió mucho, es que la Iglesia sea acogedora y no tanto juez. Aportó un aire nuevo a la Iglesia católica y se alejó y prohibió específicamente la implicación política absolutamente escorada a la derecha de muchos de sus cardenales o prelados y trató de impulsar reformas de calado dentro de la Santa Sede, como la persecución firme de los casos de abusos sexuales ya mencionados. En sus 12 años de pontificado ha podido implantar muchas de sus ambiciosas reformas, pero otras se han quedado en el tintero por las fuertes resistencias del sector más ultraconservador de la Iglesia, que llegó a acusar de “hereje” al papa. Esperemos que su sucesor siga en esta línea de apertura a la sociedad y progresismo porque su papel de árbitro en este mundo de dirigentes locos que vivimos puede ser muy importante. Descanse en paz.