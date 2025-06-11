El aeropuerto de El Prat y la Barcelona que amamos

Creado: Actualizado:

La ampliación del aeropuerto de El Prat, indiscutiblemente necesaria para conectar Catalunya de forma directa con Asia y el Pacífico, es un motivo magnífico para plantear el modelo de crecimiento que queremos para nuestro país. En primer lugar hay que celebrar que la propuesta del gobierno de Salvador Illa salga de Catalunya y no de Aena, que es la empresa que había planteado la última iniciativa. Aena está participada en un 51% por el Estado y en un 49% por inversores, y es lógico pensar que lo que busca es la obtención de beneficios para los accionistas. La Generalitat debe tener en cuenta factores mucho más importantes. En primer lugar, la constatación de la necesidad de tener un enlace directo con destinos a más de 10.000 kilómetros no quiere decir que sea aconsejable que el aeropuerto de El Prat pase de recibir los 55 millones de pasajeros del año pasado, que son muchísimos, a hasta 80 millones, que es una de las previsiones que se han hecho con el nuevo proyecto. ¿Para qué quiere Barcelona 25 millones de turistas más? ¿Para aumentar aún más la salvaje gentrificación, la inaceptable expulsión de los jóvenes por la imposibilidad de acceder a la vivienda, la falta de cohesión social, la marginación de la lengua catalana? Son preguntas retóricas que se responden solas con un rotundo no, por supuesto. Como en casi todas las cosas en la vida, la calidad no suele estar relacionada con la cantidad. Convertirse en un hub internacional no está necesariamente relacionado con el número de pasajeros. Zúrich y Múnich lo son y registran 31 y 48 millones de viajeros, respectivamente. Y no es cierto que Barcelona necesite la ampliación de El Prat porque esté aislada. Una ciudad aislada no sería líder mundial en número de congresistas ni la cuarta del mundo en número de congresos internacionales a pesar de que es la 17 metrópolis europea y la 87 del planeta en número de población. No: Barcelona no está aislada. Y no: Barcelona no necesita alcanzar 70 o 80 millones de pasajeros, casi tantos como el Charles de Gaulle de París. Pero sí: Barcelona –y Catalunya– necesita tener conexión directa con el Lejano Oriente, pero esta no tiene que pasar por aumentar el delirio turístico y debe respetar el medio ambiente para que el crecimiento sea el que cabe esperar en pleno siglo XXI. El filósofo Ramón Andrés explicó en una entrevista a este diario que fue expulsado de Barcelona porque no podía pagar los 2.500 euros de alquiler que le costaba un piso en el que cupiera su biblioteca. Ahora vive feliz en una vivienda muy accesible del Valle del Baztán con maravillosas vistas a la montaña, pero su salida de Barcelona no fue una decisión propia sino forzada. Lo mismo pasa con los jóvenes que son expulsados a diario de una ciudad en cuyo centro hay bares en los que solo puedes pedir un café en inglés a través de un QR. No es esta la Barcelona que amamos.