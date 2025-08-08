Despistarse al volante puede ser un delito

Creado: Actualizado:

Despistes, somnolencia o no llevar puesto el cinturón de seguridad fueron la causa de la mayoría de los accidentes en las carreteras de Lleida que costaron la vida a 10 personas en julio, uno de los peores registros mensuales de los últimos lustros. Así lo constata el resultado de las investigaciones sobre estos siniestros por parte de los Mossos d’Esquadra, que también destacan que casi todas las víctimas eran de Ponent y hacían desplazamientos cortos o iban a trabajar. Una vez más hay que insistir en la necesidad de mantener la atención cuando se va al volante y en que hay que cumplir la normativa. Son preceptos muy básicos, pero llama la atención que todavía haya personas que vayan sin cinturón de seguridad, cuando su uso es obligatorio desde hace muchos años y, además, está más que comprobada su utilidad para salvar vidas. O que otras se empeñen en seguir conduciendo cuando están a punto de quedarse dormidas. Que el trayecto sea corto y por vías conocidas no es un eximente para bajar la guardia o infringir las normas. Trànsit y los Mossos han puesto en marcha más controles y ya han instalado tres nuevos radares remolque en vías de Lleida, pero es necesario apelar a la responsabilidad individual. En esta línea, hay que hacer hincapié en que el endurecimiento del Código Penal en lo que respecta a los delitos contra la seguridad vial comporta que el conductor que causa un accidente mortal pueda ser imputado y condenado. En resumidas cuentas, que despistarse, por mucho que sea algo que pueda sucederle a cualquiera, no es una justificación que sirva para quedar impune, como sucedía hace un tiempo. Y por si alguien tiene dudas, basta con señalar que en lo que va de año los Mossos ya han imputado a cuatro chóferes por este motivo. El último es el causante de la colisión frontal en la C-12 en Alfés en la que falleció un vecino de Torrebesses el 20 de julio, después de que la investigación haya concluido que invadió parcialmente el sentido contrario. Otros dos casos son similares: una maniobra efectuada sin prestar la suficiente atención en la N-260 en Montferrer y el atropello mortal de una mujer que cruzaba correctamente por un paso de peatones de la avenida Onze de Setembre en Lleida. Asimismo, para el próximo mes de noviembre está previsto el juicio a una conductora por ser la presunta responsable de la muerte de tres motoristas en otro siniestro en la C-12 en Alfés, una vez que la investigación policial determinó que se despistó al coger con la mano derecha un vaso de café con leche que llevaba en la zona de la palanca de cambios tras haberlo adquirido en una gasolinera donde había parado dos kilómetros antes. Fiscalía le pide 6 años. Lo que decíamos: distraerse al volante puede acarrear una condena, aparte de las consecuencias que tenga en cada uno ser el causante del fallecimiento de otra u otras personas.