Prioridades y retos de la primera rectora de la UdL

Maria Àngels Balsells, catedrática de Pedagogía, se convirtió el jueves en la primera rectora de la Universitat de Lleida desde su fundación, hace 725 años. La candidatura que encabezaba, la única presentada, recibió un amplio respaldo de la comunidad universitaria. Aunque, como suele ser habitual, hubo una baja participación del estudiantado. Balsells lidera un equipo renovado, ya que la gran mayoría de sus miembros no han participado en ningún gobierno anterior de la UdL. Una de las prioridades que se ha fijado para los seis años de mandato es potenciar que la universidad sea un referente para la formación a lo largo de la vida que, a parte de la formación convencional de grados, másteres y doctorados, disponga de cursos “a medida” para empresas y administraciones a través del Centro de Formación Permanente, en la línea de los minicursos para trabajadores que ha estrenado este año y que cuentan con un centenar de inscritos. También ha puesto el acento en que sea un motor de Lleida como ciudad universitaria y en tener más repercusión en la sociedad, así como en fomentar la interdisciplinariedad y aprovechar las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial. Por otra parte, la nueva rectora deberá afrontar diversos retos de forma ineludible. Uno es el del relevo generacional del profesorado, ya que casi uno de cada cuatro de los 1.640 docentes con los que contaba a principios de este año tiene entre 60 y 70 años. Otro, completar la implantación de los estudios de Enfermería en el Pirineo y garantizar su consolidación. Y un tercero, conseguir que la Generalitat lleve a cabo las inversiones en infraestructuras necesarias para el crecimiento de la UdL, como el nuevo edificio para el campus de Ciencias de la Salud planificado enfrente del hospital Santa Maria, al otro lado de la calle Roda d’Isàbena, o el previsto para Comunicación Audiovisual junto al Magical en Gardeny, además de la dotación de profesionales necesaria para el hospital veterinario, entre otras actuaciones. Le deseamos mucha suerte, porque si las cosas van bien en la UdL todo el territorio se beneficia.

La modernización del Arnau

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inauguró el jueves el nuevo edificio de consultas externas del hospital Arnau, que es el de referencia para la demarcación y la Franja. Es una obra importante, a la que se suma la del nuevo bloque quirúrgico que está en ejecución. El hospital cuenta con un plan director que planifica su modernización integral de forma gradual en los próximos años y todas las fuerzas políticas deberían comprometerse a llevarlo adelante independientemente de quién esté en el Govern. Lleida lo necesita.