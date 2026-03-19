Diálogo para fortalecer el sistema educativo

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Los docentes de los centros públicos de Lleida volvieron a protagonizar ayer una gran movilización, similar a la del pasado 11 de febrero. La primera conclusión es que el acuerdo firmado por el Govern y los sindicatos CCOO y UGT el 9 de marzo no ha contentado a la mayoría de los profesionales, que lo ven insuficiente. Este pacto, que el departamento de Educación calificó de histórico, prevé incrementar un 30% en un periodo de 4 años lo que cobran en concepto de complemento específico, lo que supondrá 2.960,79 euros más al año para los maestros de Primaria y 3.027,49 para los profesores de Secundaria. Incluye mejoras retributivas para el personal de atención educativa y una compensación económica de 50 euros por noche para el profesorado en salidas y colonias que impliquen la pernoctación fuera del centro. Por otro lado, establece una disminución progresiva del número máximo de alumnos por grupo en todas las etapas educativas, mejoras en la educación inclusiva y una reducción de la burocracia. A la hora de explicar las razones de este desencuentro, hay que comenzar indicando que CCOO y UGT solo son el tercer y el sexto sindicato, respectivamente, en número de representantes en la enseñanza pública. Otro factor importante es que la conselleria presentó la propuesta que dio origen a este acuerdo parcial, tras ser modificada al alza, después de la huelga del pasado febrero. Esto ha hecho que muchos docentes tengan la impresión de que fue esta movilización la que le forzó a plantear una oferta concreta y confían en que si se repite podrán alcanzar mejoras más sustanciales, entre ellas el aumento retributivo del 25% que defienden los principales sindicatos, como USTEC-STEs o Aspepc-sps. Como ya señalamos en su momento, los docentes catalanes acumulan un gran malestar que comenzó con los recortes salariales aplicados por el Govern de Artur Mas en 2011, y que fue in crescendo con la aplicación del decreto de educación inclusiva sin medios suficientes, la mayor complejidad de las aulas a raíz del repunte de la inmigración o una excesiva burocratización de su labor, entre otros aspectos. Es obvio que para llegar a un acuerdo, sea del sector que sea, las dos partes deben ceder. Los docentes tienen razón en muchas de sus quejas, pero ellos y los sindicatos que han convocado las protestas de esta semana deberían ser conscientes de que es muy difícil arreglar de golpe una situación que se arrastra desde hace quince años y que las mejoras a las que se ha comprometido el actual Govern son más sustanciosas que las que han aplicado los anteriores a lo largo de todo este periodo. Y por su lado, el departamento de Educación debe asumir que no puede conseguir la paz social sin contar con los sindicatos mayoritarios. Así que todos están obligados a hacer un esfuerzo en aras de garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo.