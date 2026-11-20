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Aitona está de enhorabuena porque vuelve a tener equipo de fútbol. Juega en la última categoría, Cuarta Catalana, pero es lo de menos. Lo importante, y así lo destaca el ayuntamiento, es que es positivo para la vida deportiva y social del municipio y fomenta la cohesión. Así lo explicábamos ayer en una noticia que muestra el principal valor del fútbol amateur. Es lógico que se celebren las victorias y que las derrotas puedan doler, especialmente si son contra el club de un municipio con el que hay una rivalidad histórica. Lo que no es de recibo es que espectadores o jugadores insulten o incluso agredan físicamente a los rivales o al árbitro por algún lance. El último de estos lamentables episodios tuvo lugar el pasado fin de semana en La Fuliola, cuando algunos aficionados locales golpearon a jugadores del Tremp y lanzaron gravilla contra ellos y contra un directivo del club que intentaba protegerlos. Es triste que cada temporada haya unos cuantos incidentes de este tipo, y la impresión es que van a más, tanto en las categorías territoriales como en la base. Los insultos a los árbitros se consideran normales, cuando los que dirigen estos partidos son jóvenes con muy poca experiencia. Se pueden equivocar, como se equivocan los de élite, pero un ascenso o un descenso no afectan ni a la viabilidad del club ni a los ingresos de los jugadores, que son amateurs. También observamos ciertas reticencias por parte de los equipos y de la Federación a la hora de informar de estos sucesos, cuando la mejor manera de trabajar para erradicarlos es hacer ver que son una vergüenza para todos. Precisamente, el fútbol es un reflejo de una sociedad en la que la falta de respeto se ha generalizado. Solo hace falta leer los comentarios de cualquier red social para comprobar el gran número de insultos que circulan en ellas. Además, los primeros que deberían dar ejemplo, que son nuestros representantes políticos, compiten (hay que matizar que unos más que otros) en una carrera de descalificaciones en la que el adversario se ha convertido en un enemigo al que hay que vencer a toda costa.

Duros a cuatro pesetas

Los más jóvenes seguro que no conocen la expresión de que nadie da duros a cuatro pesetas, que significa no regala dinero o ofrece algo por menos de lo que cuesta. Sin embargo, los estafadores que se lucran ofreciendo grandes ganancias siguen proliferando tanto en euros como antes en pesetas y siempre hay personas, y en esto no hay diferencias sociales, que caen en sus redes. Las estafas piramidales son todo un clásico, y en Lleida acaba de destaparse una de 5 millones de euros con al menos 50 afectados. Todos queremos ganar más dinero, pero este no cae del cielo.