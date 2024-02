Lecciones de éxito

Creado: Actualizado:

Antonio Díaz y Enrique TomásEl sábado día 17, el periodista Ricard Ustrell entrevistó en su programa Col·lapse a dos figuras que constituyen dos casos de éxito. En sus declaraciones, ambos expresan de manera magistral las claves para alcanzar el triunfo. Hasta la fecha, a quien más he tenido la oportunidad de ver es al Mago Pop –en sus apariciones en TV y en su espectáculo en el teatro Victoria Nada es imposible–. El empresario del jamón hasta ahora se ha prodigado poco en los medios generalistas. Lo primero que uno puede deducir de los comentarios de los entrevistados es que, aunque pertenecen a mundos distintos, los elementos clave con los que construyen el éxito contienen materiales muy similares. La métrica del éxitoEntendiendo el concepto como la consecución del propósito perseguido, nos lleva a que este tenga una valoración interna, es decir, un alto componente subjetivo, puesto que los propósitos de cada uno no tienen por qué ser explicitados, mientras que, cuando está fundamentado y medido por variables externas como poder, dinero o fama, nos ponemos en manos de un árbitro externo que será quien acabará dictaminando si somos o no merecedores de la gloria. Confiar únicamente en que sean los demás quienes nos valoren como personas de éxito puede arrastrarnos a un comportamiento autodestructivo que hay que intentar evitar. Con ambos personajes tienes, en todo momento, la sensación de que son sus variables internas y relacionadas con la personalidad las que los han catapultado al éxito y que el reconocimiento y la fama son una consecuencia y no objetivos en sí mismos.Características comunesEntre otras cosas, hay su capacidad de comunicación, una bendición que hace que quien la recibe sea capaz de atraparte, dejándote a su merced y consiguiendo que acabes escuchándolo. La capacidad de trabajo es el vivo ejemplo de que, si el éxito es sólido, solo llega a través de focalizarse durante muchos años con perseverancia en una misma dirección. Aprender del fracaso es otra de las claves que señalan ambos. En el caso del mago, explica cómo en el Llantiol, y después de que no asistiera nadie al teatro, extrajo una enorme lección de humildad en la que comprendió que lo importante no era disponer de un sitio en donde actuar, sino de público. Otra de las variables en las que ambos personajes coinciden es en su apuesta internacional, ya que esta les permite acceder a nuevos mercados y públicos, lo que acaban enriqueciendo sus respectivos know-how.Variables intrapersonalesSon competencias que emanan de cada uno durante sus respectivas entrevistas, lo que no implica que el otro no sea poseedor de ellas. En el Mago Pop, la humildad y la gratitud hacia los suyos (familia y entorno), trabajar con un equipo multidisciplinar como motor de la creatividad. La admiración hacia otros, como la que le procesa al Mag Lari. Trabajar con un plan: es mejor tener un mal plan que no tener ninguno e ir a la deriva. Enrique Tomás destaca la ambición positiva, la visión del negocio y no buscar el éxito por dinero, ya que este será una consecuencia. Cada uno de los entrevistados, con su estilo, dio una lección magistral a quien tenga el objetivo de alcanzar el éxito, aunque sin olvidar que lo verdaderamente importante es que nos enfoquemos en el logro de aquello que aporte valor, tanto individual como social. En principio, ellos, hasta donde dejaron ver durante la entrevista, lo han conseguido y además son capaces de transmitirlo con humildad.