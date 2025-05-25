Paul Ekman y el caso DGAIA

Creado: Actualizado:

Emociones universales

Fue el investigador Paul Ekman quien nos indicó a todos que hay unas emociones básicas que se manifiestan idénticamente en todas las personas, independientemente de su cultura, ya que tienen un origen biológico. Y sí, todos experimentamos horrorizados las emociones más negativas al conocer la violación de la francesa Gisèle Pelicot. Lo que algunos no esperábamos es que, tan cerca nuestro, ocurriera un hecho de esa perversa naturaleza. Resultando que no solo somos capaces de experimentar las mismas emociones que los demás, sino también de crear los mismos monstruos que las desencadenan, como lo demuestra lo que se está publicando sobre la DGAIA.

Caso DGAIA

La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia es una organización destinada a promover el bienestar de la infancia y de los adolescentes y que, por lo que se está publicando, está inmersa en una tremenda crisis relacionada con la pederastia y la malversación, cosa, esta última, que, aun siendo importante, no lo es nada, comparada con el supuesto hecho de que una niña de 12 años que debía estar amparada por la DGAIA estuviera, supuestamente, bajo una red interna de pederastia.Y es que en nuestra sociedad hay algunos de sus miembros que, aunque pocos son demasiados, son unos monstruos, unos bichos con empatía cero a los que hay que combatir o al menos controlar.

Bajo el foco de la sospecha

Nadie sabe hacia dónde estaban mirando quienes tenían la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de la organización. Unos hechos que sucedieron ya en el 2021 y que no han salido a la luz de la mano de quienes debían velar por tal funcionamiento y sí de una conciencia individual que fue incapaz de cargar con el peso que hubiera significado ocultar tal perversidad. Por otra parte, no sé si admirar o criticar la entereza de las autoridades que están dando la cara, pues si la mayoría hubiéramos aparecido desconsolados, ell@s lo hacen sin despeinarse. Una vez más la maldad se ceba con nuestras madres, esposas, hijas, sobrinas o vecinas por el simple hecho de ser mujeres y en este caso en la piel de una niña que debía ser protegida y nunca violada.

Convocatoria de emociones

Tal desgracia solo podía convocar a una parte de nuestro aparato emocional, a aquel capaz de producir las emociones negativas como: la ira, que nos lleva al enfado y a exclamar que no es posible seguir así; el miedo, que nos avisa de que los que tienen tareas de responsabilidad pública no deben dormirse; el asco, ante aquellas alimañas capaces de aprovecharse de la inocencia de una niña; la sorpresa de que unos hechos tan duros tarden en salir a la luz pública cinco años y, por último, la tristeza, que nos embarga a tod@s, al pensar que de ser las cosas como están saliendo a la luz, nuestra pesada Administración ha sido incapaz de evitar una tragedia como esta.