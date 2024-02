Vuelta a las andadas

Creado: Actualizado:

Con las conversaciones al más alto nivel que se están manteniendo estos días para ver si podrá llevarse agua de Sagunto, vía marítima, hasta Catalunya quedaba ciertamente prosaico que el Lleida Esportiu se trajese del Nou Camp de Morvedre los tres puntos en juego. A Viadero le dio por modificarlo todo. Esto es, altura y músculo en lugar de jugones, y la cosa se saldó con una derrota, tan merecida como dolorosa. Merecida porque el equipo ofreció uno de los peores encuentros de esta temporada, regalando el 1-0 y siendo incapaz de crear ocasiones claras de gol. Dolorosa porque el Lleida se descuelga del liderato, en el que queda el Europa en solitario y se ve atrapado, por el momento, por el Badalona Futur y el Hércules. Y más doloroso aún al constatar que en caso de victoria sería él el primer clasificado, tras el empate de los gracienses con el Andratx. Y no será porque los azules no hicieran exhibición de delanteros en el campo de Saguntino, de césped artificial, de reducidas dimensiones y con una afición ciertamente vociferante. A lo largo del partido tuvieron minutos el colombiano Becerra, que jugó los noventa minutos, Jon Bakero y el italiano Leonardo Rossi. No sirvió de nada. Un nuevo traspiés que nos recuerda al peor Lleida del inicio del 2024. Habrá que pedalear, ponerse las pilas y ganar al Manresa el domingo.