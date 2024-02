Creado: Actualizado:

Ya transcurrida más de la mitad de la competición, parece que el Força Lleida es claro candidato a play off, y con el factor pista al alcance. Ayer en Castelló lo volvió a demostrar, afianzando poco a poco esas posiciones privilegiadas. Sin embargo, dejadme hablar de otro tema. Si profundizamos un poco en el baloncesto y nos centramos exclusivamente en las capitales de provincia de Catalunya, me gustaría reflexionar sobre algunos datos que me sorprenden. Exceptuando Barcelona, que por supuesto se aleja de las dimensiones del resto, me quiero fijar en Girona y Tarragona, ya que tienen una población muy similar a Lleida y cuentan con equipos y clubes referentes.Girona tiene un equipo tanto en la élite masculina como femenina; Tarragona está en LEB plata, y Lleida en LEB Oro, con un femenino en LF2. Todos con objetivos comunes: triunfar haciendo partícipe a la afición y a su vez generar una base potente que sustente sus valores. Todo parece estructurado, entonces, ¿dónde radica la diferencia? En Girona capital hay 13 clubes federados, en Tarragona 11 y en Lleida solo 5. Además, en Tarragona no solo hay liga federada con estos 11 clubes, sino también una sólida liga escolar. En Girona nos encontramos con una situación similar, pero con 13 equipos federados. Sin embargo, en Lleida prácticamente no hay competición escolar.Esta situación nos tendría que hacer reflexionar un poco de lo qué es el baloncesto en Lleida, quién lo compone y cuáles son los objetivos. Los equipos profesionales se nutren de un mercado de jugadores, entonces, ¿para qué sirve la base? Un compañero publicaba en una contracrónica anterior que hay un presupuesto de un millón y medio de euros, quizás es suficiente para el primer equipo, pero la realidad es que Lleida está a la cola de las capitales catalanas en cuanto a base y esto tendría que hacernos reflexionar.