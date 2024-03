El ídolo caído

Creado: Actualizado:

El viernes 16 de febrero vivimos en el Barris Nord un nuevo capítulo del deportista que lo ha sido todo en un club y que de repente se convierte en un personaje repudiado, en definitiva, un ‘ídolo caído’. Michael Carrera volvía a Lleida tras su “espantada” de la temporada anterior cuando a media Liga dejaba tirado al Força Lleida para fichar por el Gran Canaria de ACB. Carrera no tuvo suerte en el equipo canario, o a lo mejor no era lo suficientemente bueno como para jugar en la mejor liga de baloncesto de Europa.Esta temporada milita en el Estudiantes y por primera vez venía al Barris Nord como rival. La respuesta de la afición fue ejemplar. En el momento en que se anunció su nombre por megafonía el pabellón se volcó en aplausos hacia el que un día fue su gran ídolo. Pero una vez comenzó el partido la cosa cambió y el venezolano fue silbado cada vez que tocaba el balón. Parece que no le gustó mucho el trato recibido, pero lo cierto es que a muchos aficionados tampoco les gustó como se fue del Força Lleida.Cambiando de tema, el básquet es un deporte en el que las estadísticas suelen coincidir mucho con los resultados. Sin embargo, a veces “fallan”. En el partido jugado la semana pasada en Oviedo se dio un detalle curioso. El Força Lleida ganó el partido (73-75) pero fue ampliamente superado por el conjunto asturiano en valoración global (90-74). Es la tercera ocasión que sucede esta temporada, y una de las dos anteriores también fue frente al conjunto ovetense, pero esta vez en el Barris Nord. En aquella ocasión el Força Lleida ganó 90-84 pero perdió la valoración (99-103). La tercera fue en Castellón. Y es que en el fondo las estadísticas solo son estadísticas y lo que cuenta es, solo, el resultado final.