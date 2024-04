En una jornada tan señalada, el Lleida no fue capaz de resucitar

Creado: Actualizado:

Se venía venir y al final se ha producido. El Lleida de la segunda vuelta no es el de la primera. Evidente. Pero es que sin los refuerzos de invierno jugaba mejor, o cuando menos, obtenía mejores resultados.Más aún. No hay que darle más vueltas. El Esportiu ha sido incapaz, al menos hasta ahora, de ganar ni a uno solo de sus rivales directos en la lucha por el ascenso directo o el play off de ascenso: derrotas en el Camp d’Esports ante Hércules, Badalona Futur y Sant Andreu –todas ellas por 0-1– y goleada encajada ante el Europa (3-0) en el Nou Sardenya, además de dos tristes empates ante los del Narcís Sala y los que juegan en Vic.Seguimos para bingo. Y no será que no lo hayamos escrito hasta la saciedad. Cuesta pensar que a ningún CEO del club, si es que lo tiene, haya dado luz verde a inicar una guerra extradeportiva contra el Badalona Futur y los empresarios leridanos que pretenden comprarlo; provocar un cisma en la entidad con la renuncia o despido de Vicente Javaloyes y sin una respuesta contudente, si es que la hay, inmediatamente después de su demoledora rueda de prensa dando su versión de lo sucecido.El caso es que el Lleida, que ya andaba renqueante desde enero, ha acabado por descentrarse por completo. Tras dos jornadas en las que se había ido beneficiando de los tropiezos de sus rivales más directos, acabó ayer estrellándose en un partido crucial. En una jornada tan significativa no fue capaz de resucitar pese al tropiezo, y lo sabía desde el sábado, del Badalona Futur, también descentrado, cuando lo tenía todo en la mano, con el me voy o no me voy de su técnico, Ferran Costa rumbo al Andorra. El líder se queda a cinco puntos pero el Sant Andreu le ha quitado la segunda plaza, y el average, y el Europa y el Hércules (hay que jugar contra los dos) quedan tan solo a un punto de los de Viadero. Para echarse a temblar.