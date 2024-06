¡ACB, hemos vuelto!

Creado: Actualizado:

El 15 de mayo de 2005 el Plus Pujol Lleida jugaba su último partido en la Liga ACB en su primera, y hasta ayer única presencia en la máxima categoría del básquet español. Ayer, 9 de junio de 2024, el ahora Força Lleida volvía a la élite. Coincidencias del destino, tanto en aquel lejano partido de hace 19 años como en el de ayer, el rival era el mismo, el Estudiantes de Madrid. Un contrincante que ha sido testigo de una página muy triste de nuestra historia, y de otra extremadamente feliz.El equipo de Encuentra llegaba a Madrid (qué gran frustración, la de la Federación Española de Baloncesto y la del equipo “colegial” que decidieron jugarse el ascenso “en casa”) como víctima propiciatoria ante los poderosos ex-ACB madrileños y burgaleses. Y además en el recinto escogido por el ente federativo para celebrar el retorno, por tercera vez frustrado, de Estudiantes a la ACB. Sin embargo, los que hemos visto los últimos partidos de fase regular y la eliminatoria de octavos del play off contra Alicante sabíamos que Força Lleida no se iba a dar por vencido de antemano.Ayer se rozó la perfección en una primera parte que pasará a la historia del baloncesto (2-71 de valoración). Pero es que los jugadores de Encuentra han encadenado CATORCE victorias seguidas. La última derrota hay que ir a buscarla al 17 de marzo, cuando caía en la pista de Guipúzcoa. Tres meses sumando victorias y dejando una imagen de equipo invencible.Ahora toca celebrar el ascenso y comenzar a preparar la próxima temporada, una nueva aventura en la que los más jóvenes podrán ver en el Barris Nord a los grandes jugadores de equipos como Real Madrid, Barcelona, Unicaja o Baskonia. Un año para disfrutar y para pensar que todo lo hecho y sufrido hasta ahora ha valido la pena.