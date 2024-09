Ya tenemos un punto

Creado: Actualizado:

El enésimo proyecto del Lleida (antes Esportiu y ahora CF) ya tiene su primer punto. Ya falta menos para el ascenso directo, el premio gordo de la temporada, o el play off para abandonar de una vez por todas esta incolora, inodora e insípida Segunda RFEF, que vendría a ser la pedrea del sorteo. Ese sueño lo tienen, todo hay que decirlo, el sesenta por ciento, o incluso más, de los equipos que configuran este grupo tradicionalmente considerado como el más fuerte de la categoría, aunque luego se ve que no es cierto. El caso es que el Lleida de Marc Garcia, con tan solo cuatro jugadores del ejercicio anterior en el once titular (Iñaki, Òscar Rubio, Campins y Quadri) arrancó un cero a cero en el “Sánchez y Vivancos” (el “Can Misses 3” de toda la vida) ante el SD Ibiza (el Islas Pitiusas de siempre) en un pragmático ejercicio de aquello de que no perder siempre es bueno. Ahora vienen dos partidos consecutivos en el Camp d’Esports ante Atlético Baleares y Cornellà, pero a puerta cerrada con pantalla gigante para el personal en los aledaños del campo para comprobar si el equipo está o no conjuntado, cosa que no es fácil después de quince fichajes. Pero bueno, ahí está ese punto inicial que no es excesivamente bueno, pero tampoco es malo. Pero recordamos que el Lleida se juega, esta vez sí, demasiadas cosas para no dormirse.