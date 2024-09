El Lleida vuelve a las andadas ante el máximo favorito al ascenso

Creado: Actualizado:

El Lleida escogió el peor momento y el peor lugar para encajar su primera derrota en esta anodina Liga de Segunda RFEF. En su vuelta al Camp d’Esports con público que, todo sea dicho y atendiendo las circunstancias del calendario, no estuvo nada mal, acabó encajando la primera derrota. Dolorosa, cierto, pero tampoco decisiva de cara al futuro. Abro parentesis, el Atlètic Lleida también perdió su primer partido este sábado, ante el Sabadell B. Lo cierro. El caso es que los de Marc Garcia no jugaron bien y demostraron su irregularidad manifiesta desde el inicio del campeonato.No han jugado ningún partido malo, es verdad, pero tampoco ninguno excepcional. Sin duda es el sino de esta ruinosa y poco atractiva categoría. Poniéndonos bíblicos, al final solo los más fuertes prevaleceran. Y el caso es que el Lleida está, ahora mismo, a tres puntos del ascenso directo (que queda en manos del Sabadell, nuevo líder) y a tan solo dos del play off que, mira tu por donde, lo marca el Sant Andreu, el primer clasificado hace tan solo dos semanas. O sea que igualdad total. Lo malo es que, si miramos la tabla del revés, el equipo azul está a tan solo dos puntos del play out y del descenso directo que ocupa el Olot que, mira tu por dónde, es el próximo rival de los leridanos. O sea que, aunque esto no ha hecho más que comenzar –dentro de poco ya no podremos decir lo mismo a modo de justificación y/o consuelo–, hay que dar un paso adelante y regresar, sin necesidad de darle a calculadora, y colocarse en la zona alta de la clasificación. No vaya a ser que se vuelva a las andadas de de la temporada anterior. Por cierto, no sé si se dieron cuenta. El Sabadell, taimado él, escogió jugar la primera mitad defendiendo la portería del Gol Nord, para romper la tradición de que el Lleida siempre hace los goles en la portería donde están los aficionados más radicales.