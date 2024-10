Que no cunda el pánico

Creado: Actualizado:

Comenzar la temporada con un 0-3 en contra no es lo mejor que le puede pasar a un equipo. Sobre todo si vuelve después de muchos años a la Liga ACB. Pero también hay que tener en cuenta que el calendario no ha sido nada benévolo con el Hiopos Lleida. Ayer cayó arrollado de forma contundente en la pista del Unicaja de Málaga, vigente campeón de la Supercopa y el equipo sin duda más en forma de la competición en estos momentos. Antes había perdido en Zaragoza (ahí estuvo a un paso de conseguir la victoria) y plantó cara al todopoderoso Barça en un Barris Nord lleno hasta la bandera. Por lo tanto, en estos momentos no parece que haya motivos para la alarma. Sin embargo, hay una situación que Gerard Encuentra deberá solucionar de manera urgente. Su equipo se hundió, de forma alarmante, en el último cuarto. Sus jugadores bajaron los brazos cuando se habían situado a 18 puntos. Unos parciales inaceptables en el último periodo (un 18-4 de inicio y un 8-0 posterior al tiempo muerto) llevaron a los leridanos a perder por 38, aunque llegaron a ir 42 abajo (101-59). Conociendo a Gerard Encuentra esta circunstancia le habrá dolido casi tanto como la derrota.Y llegado a este punto hay que hacer borrón y cuenta nueva, olvidarse de las tres derrotas sufridas y centrarse únicamente en el partido del próximo domingo, el que se jugará en el Barris Nord contra el Manresa. Ese sí que es un partido de nuestra liga. Y, sin querer poner más presión de la debida, ese es un partido que hay que ganar como sea. De hecho, la historia reciente nos dice que en el último amistoso disputado en Torrefarrera, el Lleida venció (81-76) dando muy buena imagen. Y, además, se jugará en el fortín del Barris Nord. Por lo tanto, hay que seguir siendo optimistas y hacer un llamamiento para que ante los manresanos la grada siga siendo ‘el sexto jugador’.Posteriormente el Hiopos Lleida viajará a Lugo para medirse al Breogán y recibirá al Andorra, otros dos partidos ante rivales “asequibles”. Pero esta es otra historia de la que ya hablaremos más adelante.