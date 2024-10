Creado: Actualizado:

Ayer fue un gran día porque llegó la primera victoria en la ACB. Habíamos estado muy cerca en los dos primeros partidos, pero veníamos de un correctivo importante en la última jornada y había una presión añadida. Todo el mundo hablaba que el del Manresa era el partido a ganar, ya que era de la nuestra Liga, pero el equipo manresano había empezado con muy bien. Pero seguimos con la tradición y el Barris Nord sigue siendo un fortín. Con el Barça, un claro aspirante al título, casi lo conseguimos, pero el segundo equipo en visitar el coliseo leridano ha caído.Son los primeros partidos y la Liga parece que será muy igualada. No sabemos qué equipos de los qué luchan por la salvación podrán dar la campanada con los equipos de arriba, pero no tenemos que esperar estas casuísticas, ni tampoco creo que haya tanto margen como se tenía en la LEB Oro. Por mucho que Gerard Encuentra haya conseguido cada año hacer un gran equipo con una plantilla prácticamente nueva, esta vez es mucho más complicado, ya que no hay tanto margen de error como en las temporadas pasadas.No entiendo que la mayoría de equipos que suben cambien a casi todos los jugadores. Por una parte creo que, hecho el bloque, hay que dar la oportunidad de continuar al máximo número de jugadores posible, y solo hacer fichajes estratégicos que se necesitarán por la exigencia de la nueva categoría. De todos modos, como siempre, confiamos en la magia y el don que tiene a Gerard Encuentra para hacer equipos competitivos, sacando en todo momento lo mejor de cada jugador tanto de forma individual como colectiva. Ayer ya se empezó a ver los primeros resultados. Hay que seguir trabajando, que la Liga será dura y complicada.