Siempre como visitante

Vaya por delante que estamos totalmente de acuerdo con Hansi Flick. Esta jornada futbolística, y de otros deportes claro está, de Primera para abajo, jamás debía de haberse disputado. Anímicamente, el patio no estaba para jugar y no solamente los equipos de la zona más afectada. En el fútbol, los de arriba, que a veces da la sensación de que viven en oto mundo, no han estado a la altura. En todos los equipos hay técnicos, jugadores y directivos con abuelos, padres, hermanos, y otros familiares, además de amigos, afectados por la DANA. El Lleida, sin ir mas lejos, tiene a Marc Garcia, Guillem Bertrán, Solbes, Juanan, Estacio, Cortijo. El AEM femenino, a Andrea Palacios.. Bueno, Tebas y la RFEF estimaron que se jugaba. Y se jugó prácticamente toda. Dicho esto. Habría que hacer la gestión, por si cuela, de que el Lleida dispute sus partidos, a partir de ahora, y tras el 0-3 de ayer en el Nou Sardenya, siempre a domicilio. Poca broma. Cinco partidos jugados y cinco sin conocer la derrrota (tres triunfos y dos empates): 11 puntos de 15 y, con el añadido de no haber encajado todavía ni un gol. Los azules ni acusaron la eliminación copera mientras que los escapulados, que pasaron ronda, sí. El caso es que el Lleida, que este miércoles jugará una pachanga de la Copa Catalunya ante el Prat, otra vez solapándose con el Barça de Champions, está en plena racha. Ha disipado dudas y ahora se ha revestido de favorito a estas alturas del campeonato.