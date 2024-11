Urgen refuerzos

Creado: Actualizado:

Con el partido de ayer en la pista del Real Madrid hemos consumido ya, prácticamente, un cuarto de la fase regular de la Liga ACB. Ha acabado la jornada 8 de las 34 de la primera fase. Por lo tanto, ya es un buen momento para hacer un primer balance de cómo se está empleando el equipo que dirige Gerard Encuentra en el inicio de la competición.Sinceramente creo que las cosas están saliendo razonablemente bien, me atrevería a decir que mejor de lo que preveíamos tras las primeras jornadas, en las que el equipo acumuló tres derrotas seguidas. El balance actual de 3-5 hay que valorarlo teniendo en cuenta que el equipo ha jugado contra cuatro de los mejores equipos, no ya de la liga española sino de Europa. Ha perdido frente a Barcelona en el Barris Nord y en las pistas de Unicaja, Baskonia y Real Madrid, siendo el de Málaga, y la primera parte de ayer, los únicos momentos en los que el equipo no estuvo a la altura. En Zaragoza se cayó en la prórroga, en Vitoria se perdió por un punto y frente a Barça y Madrid se estuvo a punto de dar la gran sorpresa, tras unas sensacionales segundas partes. Por contra, se han ganado los tres partidos “de nuestra liga” frente a Manresa, Breogán y Andorra.Y todo ello con unas limitaciones enormes, puesto que sigue faltando un base tras la marcha de Dee Bost, y el anhelado pívot que pueda imponer respeto en la zona. El base parece a punto de llegar. En la posición de pívot ya llegó uno pero está lesionado, y no se sabe por cuánto tiempo. Por cierto, de los ocho partidos disputados, el Hiopos ha perdido el rebote en seis. En este apartado solo se ganó a Manresa (36-35) y Breogán (34-35). Y es que en el básquet actual el que domina el rebote tiene muchos números de ganar.