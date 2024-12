El Lleida se sigue atascando en el Camp d’Esports

Creado: Actualizado:

Un Lleida rácano y amarrategui dejó volar dos nuevos puntos del Camp d’Esports ante un voluntarioso Torrent. Cuarto empate consecutivo de los de Marc Garcia, que dejaron pasar una nueva ocasión de asaltar el liderato que sigue ostentando el Sabadell que ¡mira por dónde! tiene idéntica estadística que los leridanos: cuatro igualadas, una detrás de otra. Por cierto, para darle más morbo a la cosa, el próximo miércoles 18 de diciembre, se verán las caras los dos equipos en eliminatoria, a partido único, de la Copa Catalunya.A lo que vamos. El Lleida, como comienza a ser ya preocupantemente habitual, jugó una primera mitad más que aceptable, consiguiendo, además, ponerse por delante en el marcador. Pero en la segunda mitad volvió a mostrar su cara más endeble, me resisto a llamarla pragmática, dejando que el Torrent tomase el mando del encuentro hasta conseguir equilibrar el marcador. Y suerte tiene el equipo de su impecable hoja de servicios como visitante, donde todavía no conoce la derrota con tres triunfos y cuatro empates. De no ser por eso, el equipo estaría mucho más abajo en la clasificación. El caso es que el Lleida suma cuatro puntos de los últimos doce posibles pero sigue en zona de play off, a la espera del partido del próximo domingo en la Dani Jarque (17.00 horas), donde volverá a jugársela, y sin Diego Iglesias, expulsado ayer, para seguir en posiciones de honor en lo que será el último desplazamiento del 2024. Los de Marc Garcia lo cerrarán en casa ante el Andratx, el 22. Y precisamente ante su afición es donde el Lleida no se muestra todo lo regular que debiera. En el Camp d’Esports solo ha podido sumar 12 de los 24 puntos que ha disputado. Justos, la mitad, con tres victorias, tres empates y dos derrotas. Son estadísticas que sin duda deberían mejorarse, pero ya.