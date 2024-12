Esto ya es una crisis

Creado: Actualizado:

Más incluso que el caer, con la derrota de ayer en la Dani Jarque, fuera de las plazas de play off; o encajar la primera derrota en un desplazamiento en todo lo que llevamos de temporada, o poner punto y final a una racha de ocho partidos sin perder –la última derrota del Lleida se remonta al 13 de octubre con un 0-2 adverso ante el Alzira en el Camp d’Esports–; lo peor, insistimos, es constatar la crisis que se ha instalado en un equipo que ha sumado tan solo cuatro puntos de los últimos quince disputados. Un equipo que en estos últimos partidos ha iniciado una caida libre sin atisbos de mejoría. De acuerdo con que las lesiones, y con una plantilla ciertamente corta, se han cebado con los de Marc Garcia, pero aceptando esto, este Lleida se muestra tremendanente frágil, vulnerable, de mentalidad perdedora, al que le cuesta dios y ayuda crear peligro en el área contraria y, más aún, transformarlo en algo positivo. Son tan solo dieciséis jornadas las que se llevan disputadas, y los de Marc Garcia están a los mismos puntos del liderato, cinco, que del play out. O sea, que hay tiempo y margen de mejora pero, ahora mismo, no se ven brotes verdes en el Camp d’Esports. Quizá mejore el domingo (12.00) ante el Andratx en el cierre del año 2024 en casa, poniendo punto final a una primera vuelta ciertamente irregular y que, sobre todo, sobre todo, se cierra con demasiadas dudas sobre el proyecto del club para el presente ejercicio.