La mejor manera de felicitar las navidades al personal

Creado: Actualizado:

Visto lo visto, y tal como estaban las cosas que, lo que se dice muy halagüeñas no eran, lo mejor que le podía pasar a este Lleida en su despedida futbolística de este 2024, era ganar al Andratx y, cuando menos, después de encadenar cinco jornadas sin conocer la victoria, felicitar a los aficionados, que será por el frío o por los resultados comienza a desertar del Camp d’Esports. Que van los de siempre, vaya, y se han caído los que se apuntan solo a caballo ganador. El caso es que los mallorquines no fueron rival y los de Marc Garcia les pasaron por encima con los goles de Naranjo, Òscar Rubio, por el que parece que no pasan ni le pesan los años, y Unai Garcia. El resultado, en el fondo, es lo de menos. Lo importante es la victoria, sumar los tres puntos, y sobre todo, recuperar sensaciones. Todo eso unido permite al Lleida acabar el año en posiciones de play off y mirar con optimismo al 2025 después de un 2024 con más tristezas que alegrías si tenemos en cuenta que se escapó el ascenso directo en la campaña anterior cuando ya se daba por hecho, se cayó a las primeras de cambio en el play off de ascenso y parece, en este campeonato, haber perdido gas después de un esperanzador inicio.El caso es que estas cortas vacaciones navideñas van a servir para descansar, cargar pilas, eliminar nubarrones y decidir, dentro de las posibilidades económicas de la entidad, si se va, o no, al mercado de enero que hay quien piensa que es obligatorio y quien cree que con lo que hay ya es suficiente.Y otra cosa. Hay que felicitar a la colegiada que dirigió el partido, la madrileña Elisabeth Calvo. Tres años en la Liga F y ya ha sido designada para arbitrar en Segunda RFEF, una competición masculina. Y a partir de enero, ya será una árbitra internacional. Su actuación de ayer en el Camp d’Esports fue de sobresaliente.