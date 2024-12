La fuerza del Barris Nord

Creado: Actualizado:

La derrota de ayer en la pista del Joventut de Badalona, muy engañosa por lo abultada del resultado final, no puede empañar un primer tercio de temporada realmente esperanzador del Hiopos Lleida, hasta el punto de convertirse en la revelación de la Liga ACB. Ocupar la décima posición, antes de disputarse la presente jornada, es una situación que no podía esperar ni el más optimista de los aficionados. Por detrás quedan equipos como Baskonia, Andorra o Murcia, que ‘a priori’ deberían estar muy por encima de los de Gerard Encuentra por presupuesto y plantilla.Y en este buen inicio hay unos claros protagonistas, el Barris Nord y la afición. Encuentra se ha referido en las últimas ruedas de prensa postpartido al Nucli Bordeus, el grupo de animación más entusiasta del pabellón, como los auténticos “culpables” (en positivo) de las remontadas que ha hecho el equipo en su propia pista. Hay que recordar que de las cinco victorias que hasta ahora ha logrado el Hiopos Lleida, cuatro han sido ante su afición. Manresa, Andorra, Bilbao y Granada, por este orden, han caído en el Barris Nord. Y en algunos partidos, realmente memorables, con unas enormes remontadas.Pero llegados a este punto hay que incidir, una vez más, en que al equipo le falta un pívot que pueda intimidar a los rivales. Sin ir más lejos, ayer el Joventut de Badalona tenía a un jugador de 2,17 metros (Ante Tomic) y a uno de 2,19 (Artem Pustovyi). Ante “torres” de semejante tamaño es muy complicado jugar y, sobre todo, ganar en el duelo por los rebotes. Gerard Encuentra apela a la intensidad para poder plantar cara a este tipo de rivales, pero a veces con la intensidad no es suficiente. En este deporte suele ganar el que tiene más centímetros.