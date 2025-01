Nucli Bordeus, un verdadero activo

Creado: Actualizado:

Si hay un hecho que no ha pasado desapercibido para los dirigentes de la segunda competición de baloncesto a nivel mundial –hablo de la Liga ACB– es la afición del Hiopos Lleida que, desde la pasada campaña en la LEB Oro y en concreto en los play off y la final four de Madrid, han dejado constancia de su unión, potencia y calor, llegando a convertirse en un jugador más del equipo de Gerard Encuentra.Llegados a este punto, completamente indiscutible, y reconociendo todos juntos su importancia hasta el punto de que en algunos partidos han sido decisivos para redondear la victoria con su presión al rival y ánimos a los locales, hay momentos en que sus gritos y abucheos a los árbitros de la Liga ACB se traducen en insultos graves que dicen muy poco de la deportividad que tiene que reinar en una cancha de baloncesto. Además, no solo perjudica al desenlace por parte del colectivo arbitral, sino que deja en muy mal lugar a la ciudad y a todos los leridanos.El Nucli Bordeus es, hoy por hoy, un activo determinante para su homogeneidad, fuerza y resiliencia, y ya es la primera afición en desplazamientos de la Liga ACB. Por favor, no despilfarremos este activo y demostremos allí donde vamos que no hacen falta el insulto y los improperios para apoyar al equipo. Trabajemos más para ampliar el porfolio de cánticos de apoyo y ser más originales aun si cabe en la crítica a los árbitros. El “tírala tú...” mucho mejor que el “hijo de...” ¿no os parece?El domingo, delante contra el Gran Canaria y la próxima vez en el Barris Nord con la visita del Baskonia, la olla a presión está servida. Y recordad.. animar sin insultar consolidará nuestra imagen como club y también como afición. ¡Viva el Nucli Bordeus!