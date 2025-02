Creado: Actualizado:

Después de casi dos décadas el Real Madrid ha vuelto a pisar nuestro pabellón. A pesar de estar en horas bajas y a enfrentarse a una afición centelleante y a un equipo que parece que siempre vuelve a los partidos, no nos ha dado opción a sumar la séptima victoria de la temporada. A falta de catorce jornadas para la conclusión de la fase regular y con dos semanas de parón por delante, me parece un buen momento para reflexionar.Si analizamos el porvenir, no gozamos de un calendario muy favorable; ya que visitamos equipos con los que a priori nos jugamos la permanencia y recibiremos a aquellos que lucharán para posicionarse en puestos de play off. Marzo, pues, será un mes clave con cinco de las catorce jornadas que quedan por disputarse. En los últimos meses hemos visto como nuestros rivales directos: Bàsquet Girona, Leyma Coruña y Morabanc Andorra, entre otros, han reforzado y ajustado sus plantillas, encontrando ese punto de inflexión que permite mirar hacia adelante con algo más de optimismo.En el caso del Hiopos Lleida, cabe destacar que estar donde estamos y el nivel de juego ofrecido es todo un mérito del staff técnico, con Gerard Encuentra a la cabeza. Sin embargo, ¿tenemos una plantilla equilibrada? ¿Es consciente la dirección técnica de que nos falta poderío en el juego interior? Sin rellenar la pintura es muy difícil ganar partidos. Seguimos anclados en la zona baja de la tabla, de momento fuera de las posiciones de descenso. La resiliencia demostrada por el equipo no da todos sus frutos. ¿Encajan todas las piezas? A la vuelta de este parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, quizás tenemos alguna respuesta, de momento, yo me pregunto, ¿vamos tarde?