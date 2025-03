Creado: Actualizado:

Un partido más y una doble oportunidad menos. Doble porque, además de perder con un rival directísimo para eludir el descenso, nos dejamos el average particular con los coruñeses en un encuentro con muchos contrastes, subidas y bajadas y una salida a pista de lo más demoledor acusando, y mucho, las bajas de Bozic y Paulí.

Cuando hablamos de parquet no solamente tenemos que referirnos a la pista de juego. Hay otro parquet donde se ganan y pierden partidos, y me estoy refiriendo a los despachos, donde se mueven hilos, se establecen contactos y se hacen trámites y transacciones. Está muy claro que si bien en la pista Gerard Encuentra se está defendiendo con las armas que le han dado –y no son de última generación precisamente–, la gestión para contratar jugadores interiores está siendo caótica. El no fichaje de Armel Traore, que el domingo estaba apalabrado y en horas acabó firmó por el Manresa, es un claro ejemplo.

Derrota dolorosa en Coruña y ahora nos espera un último tramo de Liga especialmente duro. La presión del Barris Nord y el Nucli Bordeus puede decantar algún partido, pero hace falta mucho más para salvar la categoría. Un equipo en el que su tirador no ve aro y su pívot referente no coge un rebote se lo tiene que hacer mirar. Ya no hay margen de error y no querría esperar al último partido en Girona para poder seguir en la ACB. La única nota positiva del partido de ayer fue la actuación de James Batemon, máximo anotador y jugador más valorado. Un poco de luz en la oscuridad nos vendrá bien.

Ahora nos viene el Zaragoza, que ayer fue arrollado por el Valencia, y vamos a Granada.La pregunta que se hacen los aficionados ahora mismo es... ¿quo vadis Hiopos?