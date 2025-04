Este Lleida es un desastre y escenifica su particular “game over”

Creado: Actualizado:

Los que estudiamos en su momento el bachillerato de letras, teníamos en cuarto y quinto curso, además de otras asignaturas por supuesto, el latín. Uno de los textos que analizábamos y traducíamos al castellano, sin ayuda del diccionario, las Catilinarias, verdaderas joyas literarias de Cicerón, que dirigió al conspicuo conspirador Catilina. Pues bien, ayer en el Camp d’Esports más de un espectador, si también lo estudió en su día, se acordó del mítico inicio de “Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra”, después de ver cómo el Lleida perpetraba, una vez más, el fútbol ante el Terrassa que tuvo bastante con un gol en el minuto 23 de juego, y dos más en la recta final, para llevarse los tres puntos. ¡Bueno, lo de Catilina, puede cambiarse por Idiakez, Pereira o Lleida CF en general! Lo traducimos: “¿Hasta cuándo, Catilina, o quién sea, abusarás de nuestra paciencia? Porque hay que tener paciencia para ver semejante esperpento. Y es que el Lleida sigue sin ganar en el 2025 y mañana empezamos ya el mes de abril. Idiakez no ha sido revulsivo de nada y ha sumado dos puntos de doce posibles. Hablando en plata. Su equipo ha visto como en la maquinita se le ha encendido el siempre temido “game over”. Quedan cinco partidos de este campeonato para olvidar y el Lleida ha de cambiar el chip y mirar hacia abajo porque no hay que pensar ya en el play off sino en el play out, que está a tres puntos. Que los espectadores se fuesen del Camp d’Esports antes de acabar, bronca incluida en el descanso y al final, lo dice todo. Idiakez, ya a la desesperada, probó de cambiar la ubicación de los banquillos, pero la estrategia no surtió efecto alguno. Además, el técnico azul deberá buscar otro tipo de motivación en las ruedas de prensa. Lo de “este partido va a ser la final de todas las finales” ya no tiene demasiado sentido. O quizás sí, pero de otra manera.