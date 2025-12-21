Creado: Actualizado:

Es de todos conocido que la masa social de una entidad es el corazón donde late su actividad y le da todo el sentido a su devenir, tanto deportivo como extra-deportivo. El Força Lleida logró el ascenso a la ACB de forma sorprendente en un play off frente a clubes socialmente más sólidos como Burgos y Estudiantes. Desde entonces, la directiva trató de aumentar el número de socios y la pasada temporada se limitó a un máximo de 4.000, esperando llenar el pabellón a base de entradas de taquilla mucho más suculentas para las arcas de la entidad. El resultado no debió de ser el esperado –el pabellón no se llenó casi nunca– y esta campaña se amplió el número a 4.500, agotándose en tan solo un par de días, como si se tratara de un concierto musical de verano.

Llevamos once jornadas de liga y por Barris Nord han pasado equipos de solera como Baskonia, Valencia y Unicaja, y en ningún caso se ha conseguido colgar el cartel de ‘sold out’. La directiva, con buen criterio, señaló la visita del Real Madrid como el primer día del club, a precios bonificados para los socios, esperando un lleno hasta la bandera y una muy buena recaudación.

Ayer, frente al poderoso y atractivo conjunto blanco, con Campazzo, Tavares, Hezonja “and company”, quedaron sin vender casi 500 entradas. Somos uno de los clubes con menor número de socios de la ACB, junto con Manresa, Girona, Andorra y Breogán. El resto, incluidos Burgos y Granada, son superiores en este aspecto. Vista la realidad del mercado, recomiendo a la directiva que –en caso de mantener la categoría– se amplíe a 5.000 el número de socios y, de esta manera, se podrá ver el pabellón lleno hasta la bandera y se dará respuesta a muchos leridanos que quieren engancharse al sueño.