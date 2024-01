Ayuso, clar i català!

Creado: Actualizado:

La líder indiscutible de la dreta espanyola Isabel Díaz Ayuso ha fet unes declaracions aquesta setmana en les quals ha deixat molt clar el posicionament ideològic del món polític que representa: “Todo lo que sean herramientas por parte del Estado para protegerse me parecen bien. Ayuso ha parlat clar i català. És més, podríem dir que ha parlat clar i per als catalans. Ja no hi ha lloc als dubtes. Ayuso ha deixat clar que l’Estat té “carta blanca” per fer el que vulgui davant un escenari polític que plantegi la independència de Catalunya. A Ayuso, doncs, li “sembla bé” que es creïn informes falsos amb diners públics amb el coneixement de ministres i el mateix president del Govern, que s’utilitzin programes espia als telèfons de rivals polítics i líders socials, que es facin servir policies/amants per infiltrar-se en moviments socials o veïns per espiar activistes polítics, etc. Tot un seguit de procediments idèntics a aquells que feia servir l’STASI a l’RDA per protegir-se –segons ells– també dels enemics de l’Estat. I el que és més increïble de tot: que en un país que durant anys va patir el terrorisme d’ETA, Terra Lliure, els GRAPO, els gihadistes a Madrid l’11 de març del 2004 o a les rambles de Barcelona l’agost del 2017, es consideri ara, a través d’un jutge polititzat, que Marta Rovira i Carles Puigdemont són terroristes juntament amb altra gent de Tsunami Democràtic és no només una manca de rigor històric i jurídic, sinó un autèntic insult a la memòria dels morts, ferits i les seves famílies. Però, segons Ayuso i els que opinen com ella, la “protecció de l’Estat” admet això i tot el que faci falta per preservar-lo. Ara ja tenim fets i documents i no opinions o suposicions. Per tant, toca triar bàndol: els que creuen que la defensa d’aquest Estat monàrquic i la unitat d’Espanya ho justifica i ho admet tot o els que creuen que la prioritat són el respecte als drets democràtics i les llibertats dels ciutadans per triar el seu futur. Ayuso, amb la seva frase, deixa clar a la ciutadania catalana què ens passarà si ens decantem per la segona opció. No hi ha marge per a posicions intermèdies. Estem avisats.