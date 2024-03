Molt més que menjar...

Creado: Actualizado:

La gastronomia és cultura? És una pregunta que us convido a llançar en trobades familiars o d’amics. La gastronomia s’ha tornat primmirada, elegant, i els cuiners s’han convertit en artistes contemporanis. En segles passats, la gastronomia era bàsicament alimentació per sobreviure. En canvi, ara que aquesta supervivència està coberta, la gastronomia ha esdevingut experimentació i art. També està mutant, i probablement ho farà en els pròxims anys cap a una gastronomia més vinculada a la salut. Quan diem gastronomia, tots ens imaginem una recepta, un plat a taula, un àpat.. Per tant, rotundament sí. La gastronomia és cultura. Però també –i més en concret el que hauríem de potenciar més a Lleida– la gastronomia també és turisme. El menjar i el beure s’ha d’agafar com un concepte molt més ampli, s’han de saber les diferents cultures gastronòmiques i com aquestes han penetrat dins d’un territori. No es pot només confondre-la o reduir-la a una activitat culinària. A la gastronomia s’hi ha d’aportar valor afegit, vivències, experiències, viatges.. Un gastrònom no només és una persona que limita la seva afició al sol fet de menjar. La cultura gastronòmica va molt més enllà. El pròxim dilluns a Lleida tindrem una nova edició del Premi de Joves Cuiners Àngel Moncusí, que organitza la Federació d’Hostaleria. A més de reconèixer la creativitat i habilitat de futures promeses als fogons, l’esdeveniment també permetrà que en un espai incomparable, com és el Mercat del Pla, es pugui degustar suculents plats de la nostra gastronomia. Els establiments Dien, Ponts, Saroa, Pessets, Fonda Farre, Carballeira, Aimia, Benet, Espurna, Barri, Isidre, QR, Txoko, Ferreruela, i Sucre i Disseny ens oferiran part de la diversitat culinària que té el nostre territori. Felicito la Federació per l’aposta que ha fet aquest any per fusionar els nostres millors restauradors (actuals i de futur), amb part de la nostra cultura. Ara és habitual que qualsevol foodie o influencer s’atreveixi a parlar de gastronomia, quan en realitat només estan parlant de cuina i restaurants. Els seus seguidors haurien d’entendre que gastronomia són accions com la del pròxim dilluns i no el que fan aquests “experts” opinant sobre gustos personals acompanyats d’incentius publicitaris.