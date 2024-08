Deures olímpics

Creado: Actualizado:

Tal com succeeix cada 4 anys una nova cita olímpica arriba i tots ens sumem a l’esperit que se’n desprèn. A Lleida portem 5 edicions que ens sentim orgullosos quan un dels nostres, el Saúl Craviotto, s’enfila en una de les 3 caixes del medaller. Molt meritòria és aquesta constància que l’ha convertit en l’esportista espanyol amb més medalles. Òbviament, també cal felicitar tots els altres esportistes locals que hi han participat. L’experiència d’uns Jocs és una oportunitat única i una vivència inesborrable. És un privilegi competir, conèixer companys, compartir uns dies i adonar-se que l’esport serveix per unir persones, sense tenir en compte la seva condició o procedència. El president del Comitè Olímpic, el Baró de Coubertin, durant la cloenda dels Jocs Olímpics de Londres del 1908 va citar: “El més important no és guanyar, sinó participar.” Una frase que ha passat a la història i defineix molt bé l’esperit olímpic. Ara, que ja fa una setmana que han acabat els Jocs de París, cal fer balanç de la participació espanyola i planificar deures per a la cita de Los Angeles’28. Les 18 medalles aconseguides (una més que a les edicions de Tòquio i Rio de Janeiro) estan lluny dels 22 metalls de Barcelona i molt més encara dels 30 que pronosticava el Comitè Olímpic Espanyol. A més d’això, hem recollit 51 diplomes i hem estat el 15è país al medaller. Hi ha disciplines que han decebut (no cal entrar a valorar quines) però és evident que alguna acció s’ha de fer. No n’hi ha prou de ser un dels països que més incentiva econòmicament aconseguir medalla, necessitem una estratègia a mitjà i llarg termini. Cal potenciar l’esport de base, noves instal·lacions i més cultura olímpica. Barcelona va acollir al 92 un dels millors Jocs que s’han fet mai i tothom encara els recorda. Els catalans, amb això de l’esport, sempre ens ha anat bé, sempre hi hem apostat i ara, inclús, el president Illa n’ha creat una Conselleria específica. Els números parlen per si sols, dels 350 esportistes que van viatjar a França 97 eren catalans, amb paritat de 49 dones i 48 homes. El seguia Madrid amb 50 i Andalusia amb 37.. En definitiva, els Jocs connecten la gent amb l’esport i l’esport amb els valors que representa. Tenim 4 anys al davant i cal que hi apostem amb força!