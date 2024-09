Eficàcia pròspera

Creado: Actualizado:

En una roda de premsa per presentar un projecte, sobretot si és una infraestructura pública, hi ha una pregunta de manual que sempre s’ha de fer: “I quin és el termini per finalitzar-lo?”. Sabem que aquesta és una qüestió important per a la ciutadania, però també perquè sabem perfectament que la major part de les vegades els terminis no es compliran i que això ens servirà per fiscalitzar l’administració que l’ha presentat. Per exemple, l’antic govern de la Generalitat va aprovar el 2022 el Pla director urbanístic per a desenvolupar el sector de Torreblanca-Quatre Pilans. La previsió era aprovar definitivament el pla a finals d’aquell any i que a molt tardar a principis del 2024 es començarien les obres. És a dir, quasi després de dos anys de retard i el gestor de la infraestructura encara no s’atreveix a dir quan podran aprovar el Pla Director urbanístic. En definitiva, poc o res s’ha fet!Per l’administració sempre és millor tenir aquesta actitud que donar una data que no es pugui complir i així acabar fent el ridícul. D’acord que la ciutadania sol tenir memòria a curt termini, però tampoc tant. Les presses electorals porten sovint a fer anuncis surrealistes, però en aquest cas, on hi ha sobre la taula la prosperitat econòmica de les terres de Lleida, no s’hi hauria de jugar. El projecte de Torreblanca-Quatre Pilans representa una oportunitat d’or per al nostre territori. És un projecte que pot actuar com a catalitzador del desenvolupament econòmic i empresarial lleidatà. Crearà i retindrà talent, serà un referent en la gestió mediambiental, s’esdevindrà en un atractiu internacional.. Lleida no pot postergar-ho més, ja que afecta negativament en la nostra capacitat d’atreure inversions nacionals i internacionals. La construcció d’aquest espai serà la palanca que ajudarà a modernitzar les nostres infraestructures, facilitarà l’arribada de noves empreses i crearà un ecosistema empresarial ric i diversificat que beneficiarà tota la nostra cadena de valor local.I és que al final no es tracta de les dates en què s’acabarà, sinó en com n’és d’eficaç l’administració per garantir a curt termini una esperança de futur per al nostre territori. Lleida no pot tenir més demores que entorpeixin el futur pròsper que es mereix.