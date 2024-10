Deixa de Paer en Cap

Creado: Actualizado:

És lícit que tot polític, durant el seu pas en un govern, vulgui deixar una herència a fi que sigui recordat. A Lleida, d’ençà que la democràcia està vigent, cinc alcaldes (o paers en cap) l’han governat. Han estat els socialistes Siurana, Ros i Larrosa; el convergent Oronich i el republicà Pueyo. Dels tres primers en destaco un tret comú, com han deixat un llegat per al dia de demà. La seva aportació a la Lleida del futur. Dels altres dos catalanistes, sigui pel breu mandat del primer o bé per assumir la gestió d’una pandèmia del segon, que aquest fet no ha estat apreciable.De l’alcalde Antoni Siurana, que va governar del 1979 al 87 i del 1987 al 2003, en cal destacar com a accions de govern la compra del turó de Gardeny i la construcció de l’Auditori; i com a projectes gestats amb altres administracions, la canalització del Segre i l’arribada de l’AVE al cor de la ciutat. De l’Àngel Ros, paer en cap del 2004 al 2018, segurament serà recordat per la Llotja, la caserna de la Urbana i pels ponts que connecten els dos costats del Segre. Amb altres administracions va treballar per l’arribada de l’Aeroport, el Parador del Roser i per l’impuls del Parc Científic i Tecnològic. I finalment, de l’actual Fèlix Larrosa, que ja va ser-ho durant nou mesos durant el 2018-19, auguro que la seva herència futura serà el projecte de la Fira i l’ordenació dels seus voltants (connexió amb Llotja i Cap Pont). Juntament amb altres administracions ha inaugurat el Morera i confio que també ho faci amb el polígon Torreblanca-Quatre Pilans (recordem que tots dos neixen d’anteriors legislatures). Auguro que també ho serà el recentment presentat projecte del Pla de l’Estació (cobriment de vies, estació de busos...) i que caldrà que sigui finalitzat durant la seva etapa de paer. Aquest també serà recordat com un projecte d’herència larrosista.De totes aquestes etapes d’alcaldes socialistes lleidatans en destaco un gran fet: com avança un projecte quan tens governant a Barcelona i Madrid el teu mateix color polític. I cito una apreciació, és que si Larrosa aconsegueix estar més de dues legislatures a la Paeria, saber si se’n sortirà a consolidar un projecte sòlid pel Casc Antic i si és capaç que Lleida tingui un centre comercial. En tots dos projectes ni Siurana ni Ros varen poder aconseguir-ho mai.