L’alcalde Cerón

Arribat el nou any, celebraré 25 anys d’intensa vinculació en el teixit social lleidatà. En aquests cinc lustres he presidit la Jove Cambra, l’Empresa Familiar i els Antics Alumnes de l’Episcopal; vicepresident de la Cambra de Comerç; Patró d’Horitzons 2050; Fundador del Vespa Club, de l’Atlètic Lleida i fortament vinculat en altres associacions. També he encarnat el Rei Gaspar i el Pau Pi. I, recentment, el Toni Prim m’ha fet un “retrato” al seu nou llibre vestit d’Armat de la Sang. En definitiva, que només seria superat pel polifacètic Cosme Garcia. Però ell juga en una altra lliga...Al que anava, que després d’aquest bagatge, considero que ha arribat l’hora de donar a la societat tot allò que ella m’ha donat. He consultat la meva família, he analitzat si professionalment podia absentar-me durant un temps, i en tots dos casos el vent bufa a favor meu. Resumint, que estic preparat per iniciar aquest nou repte. Així doncs, us anuncio que aspiro a ser el nou Paer en Cap de la Paeria per a les eleccions del 2027. I és per això que busco un partit polític amb el qual compartim ideologia. Els escoltaré tots! Em consta que sovint els ha incomodat la meva persona, ja que m’han vist com un rival per prendre alguna cadira i és un fet que m’ha sorprès molt, no aspiro a robar res a ningú. Sé que alguna força també vol blindar els seus actuals caps de llista, perquè ho estan fent relativament bé i no voldrien que hi hagués cap interferència futura. O també hi ha casos sense representació a la Paeria, que estan esperant aquest anunci d’avui per tal de mantenir pròximament una trobada. També és cert que si no aconsegueixo que cap partit m’afiliï o que les seves bases no acceptin la meva entrada o bé em facin participar en el filtre d’unes primàries, apostaré per crear-ne un de nou. Tots aquells que em pareu pel carrer, m’envieu missatges o em dieu que teniu ganes que em presenti com a alcalde, sou dignes candidats que us convoqui per tal que conjuntament creem una candidatura ambiciosa i amb ganes de cercar el millor futur per la nostra ciutat.Així és que, avui 28 de desembre, anuncio formalment l’inici de la meva campanya per ocupar la cadira que en el seu dia van ostentar Antoni Siurana, Manel Oronich, Àngel Ros, Miquel Pueyo i actualment Fèlix Larrosa.