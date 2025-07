El futur de fa 40 anys

Creado: Actualizado:

El 3 de juliol de 1985, Regreso al Futuro arribava als cinemes del món. Ningú imaginava com un cotxe DeLorean convertit en màquina del temps i un adolescent californià podrien canviar per sempre la història del cinema. Ja fa 40 anys de la seva estrena i aquesta obra mestra dirigida per Robert Zemeckis i produïda per Steven Spielberg no només es manté vigent, sinó que continua inspirant noves generacions amb una barreja perfecta d’aventura, humor i ciència-ficció.

Regreso al Futuro no va ser una pel·lícula qualsevol: va ser un fenomen cultural. La seva senzilla premissa –viatjar accidentalment 30 anys al passat i haver d’assegurar-se que els teus pares s’enamorin per no desaparèixer– es va convertir en la base d’una trilogia inoblidable. Però el seu veritable poder va radicar en com va aconseguir capturar l’esperit dels anys 80, reinterpretar la nostàlgia dels 50 i projectar una visió molt humana del futur. Michael J. Fox com a Marty McFly i Christopher Lloyd com l’excèntric Doc Brown van formar una de les parelles més icòniques de la història del cinema. Junts, ens van portar al 1955, 2015 i al vell oest en una saga que va transcendir el gènere. Tot i que moltes de les prediccions de Regreso al Futuro II (1989) es van prendre amb humor, algunes es van complir amb sorprenent precisió: les videotrucades, l’ús de pantalles planes i amb múltiples canals alhora, el pagament digital i biomètric, les ulleres intel·ligents i els assistents per veu, l’auge de les franquícies... I si bé que encara no tenim patinets ni cotxes voladors, l’esperit de la sorpresa tecnològica que proposava la saga és una realitat quotidiana. Considero que més enllà dels seus futurs gadgets, les pel·lícules varen ser una exploració sobre les decisions personals, les relacions familiars i l’efecte de les nostres accions en el temps. Una narrativa profundament emocional disfressada en una aventura sense fi.

Quaranta anys després, el món ha canviat profundament. Vivim connectats, envoltats d’intel·ligència artificial, xarxes socials, canvi climàtic, avenços mèdics i polarització global. Personalment, considero que el missatge de Regreso al Futuro continua ben vigent: el futur no està escrit i el que fem avui, per petit que sembli, pot alterar el curs de la nostra història.