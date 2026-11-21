Economia i política
Quanta raó té el president Artur Mas quan diu: “a la política actual fan falta polítics que sàpiguen d’economia”. Aquesta menció la va fer el passat dimarts a la Cambra de Comerç en una conferència titulada “La Catalunya emprenedora”. De les moltes reflexions que va exposar, em quedo amb la del deute públic.
És ben cert que hi ha una incitació que es repeteix habitualment en política: presentar un augment de la despesa com una conquesta social i que cada petició de rigor pressupostari és una amenaça al benestar. Els serveis públics necessiten recursos, i aquests s’han de sostenir en el temps. El dèficit és allò que falta cada any per cobrir les despeses amb els ingressos. El deute acumula les obligacions pendents. I els interessos són la factura que hem de pagar per haver manllevat diners. Endeutar-se pot tenir sentit. Permet respondre a una emergència o finançar inversions. El problema apareix quan es converteix en un costum per sostenir compromisos permanents sense ingressos suficients. Aleshores deixem al pressupost següent, al govern entrant i a la generació posterior una part de les nostres decisions sense pagar. La capacitat de finançar-se depèn també de la confiança de qui presta els diners i de la fortalesa de l’economia que els haurà de retornar. Per això em preocupa que el debat polític actual es concentri en quant es promet gastar i que no es parli dels resultats que se n’obtindrien. Un pressupost més gran no garanteix una millor atenció sanitària, una educació més eficaç o una administració més àgil. Cal avaluar, corregir i retre comptes. Els polítics sembla que desconeguin (o potser no els interessa saber) que cada euro públic prové del treball d’algú o d’una obligació que s’haurà d’assumir demà. Per tant, administrar-lo bé és una responsabilitat social.
La meva opinió a tot això és que la disciplina pressupostària hauria d’anar acompanyada d’una política que faciliti crear riquesa. Empreses que puguin invertir, autònoms que dediquin menys hores als tràmits, una administració que resolgui... Governar implica escollir, ordenar prioritats i explicar els límits. Prometre-ho tot resulta electoralment atractiu; sostenir-ho implica molta més feina. Per tant, l’obligació dels polítics actuals hauria de ser la d’evitar aquesta factura indefinida als nostres fills i lluitar per garantir-los un futur millor.