Diumenge de Pasqua

Hem viscut amb intensitat les últimes hores del Senyor durant la Setmana Santa. Avui manifestem el nostre goig i esperança en la nova vida que regala el Ressuscitat.A diumenge extraordinari, article extraordinari que estigui d’acord amb aquest dia. I ho faig amb una felicitació expressa per a tots. En anys passats us he proposat algun poema que ajudés a la reflexió personal. Avui us presento una felicitació triple que han compost creients dels tres àmbits de la vida cristiana: la Paraula, la Litúrgia i la Caritat. Són tres textos representatius de la vida cristiana. El primer, agafat del Catecisme de l’Església Catòlica; el segon, de la pregària de la Missa de Pasqua; i el tercer, un suggeriment d’un grup de Càritas, recollit d’un llibre que en aquesta època edita des de fa molts anys la institució caritativa.«La Resurrecció del Crist és l’acompliment de les promeses de l’Antic Testament i de Jesús mateix durant la seva vida terrenal. L’expressió “segons les Escriptures” indica que la Resurrecció del Crist va complir aquestes prediccions» (Catecisme). “Pregària: Oh, Déu, avui per mitjà del vostre Unigènit, vencedor de la mort, ens heu obert les portes de l’eternitat; feu que els qui celebrem la solemnitat de la resurrecció del Senyor, renovats pel vostre Esperit, ressuscitem en la llum de la vida” (Missal). “La Resurrecció no només és un esdeveniment per expressar el poder de Déu Creador. És també una manifestació de la vida que ens espera, i que per ser acceptats en aquella vida a la qual estem destinats és indispensable aprendre a viure l’amor misericordiós de Déu, juntament amb tots els éssers humans. Aquesta nit ens situa en la paradoxa vida i mort que amb tanta freqüència recorre la nostra existència, el nostre món i ens fa caure en tristesa i alegria, en desesperació i en amor. Aquesta nit que ens recorda que després de la foscor ve la llum, que les estrelles brillen malgrat les tenebres i que l’esperança és sempre una oportunitat a la nostra vida. Como resa l’himne pasqual” (Grup de Càritas).Felicitacions a tothom en aquest dia tan especial. Feliç i Santa Pasqua.