Celebrem els sagraments

Creado: Actualizado:

La celebració se situa en un moment concret de la vida parroquial, però abans cal un treball previ, un període de preparació d’un temps determinat. És el que anomenem catequesi, i que es duu a terme gràcies a la feina desinteressada dels catequistes que les parròquies mantenen com un suport fonamental de la vida cristiana. Aquesta tasca exigeix la col·laboració dels pares dels infants que rebran la Primera Comunió o la Confirmació. El rector orienta i coordina aquesta acció catequètica i convoca els diferents grups per organitzar-la i per aconseguir que se sentin cridats a responsabilitzar-se de l’anunci de l’evangeli. Cada persona té una funció concreta en l’educació de la fe, però ningú no pot desentendre’s de la seva participació en aquest procés educatiu. Aquí trobem l’objectiu, la intenció i el desig de tota la comunitat.Em sembla important deixar constància de la gratitud de tota la comunitat que mereixen els catequistes, que setmanalment dediquen el seu temps a les sessions d’explicació i vivència del coneixement de Jesucrist. A més dels qui es beneficien directament d’aquest treball, també em sento doblement obligat a reconèixer i agrair aquest fonamental servei a favor de la comunitat parroquial i diocesana. Estenc aquesta gratitud als responsables dels centres educatius i als membres dels moviments apostòlics.Tots heu sentit més d’una vegada que la catequesi no es redueix a una memorització de conceptes i frases que, a força de repetició, aprenem en aquests moments previs a la recepció del sagrament, però que recordarem sempre. Es tracta de donar a conèixer els misteris de la fe perquè s’aprengui i s’interioritzi l’essencial de la vida cristiana, però, com la mateixa paraula indica, cal la implicació de tota la persona, que fa servir la seva ment per comprendre, el seu cor per voler i per resar, les seves mans per actuar i els seus peus per acostar-se a l’espai sagrat on es trobarà amb Déu que se li revela i per estar prop dels germans, sobretot dels qui més sofreixen. És un aprenentatge global que relliga la complexitat de l’ésser humà i que respon a la crida de Déu, però que també exigeix la paciència dels catequistes que ajuden a descobrir i a comprometre’s en el seguiment de Crist; per a ells –alguns dels quals porten molts anys de dedicació a aquesta labor i són grans especialistes en la transmissió de la fe– és una experiència molt gratificant.A més del reconeixement i la gratitud us demano una més estreta col·laboració perquè la vida cristiana de cadascú sigui un autèntic testimoniatge de l’Evangeli. Aquesta serà la gran lliçó que podem oferir als qui viuen prop de nosaltres i desitgen buscar Déu.