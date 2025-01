Diumenge de la Paraula de Déu

Creado: Actualizado:

Com recordareu pels comentaris d’anys anteriors, el Sant Pare proposa cada any un lema per a aquesta celebració. Aquest 2025, dins de l’Any Jubilar, és tret d’un versicle del Salm 119: “Espero en la teva Paraula” (v.74). Es tracta d’un crit d’esperança: l’ésser humà, en moments d’angoixa, de tribulació, de falta de sentit, crida Déu i posa tota la seva esperança en Ell. A més del lema es preparen uns suports per a la reflexió i pels actes litúrgics, que serveixen a tots els responsables de les comunitats; s’insisteix, a més, en dues característiques peculiars d’enguany, com són la relació amb el Jubileu i la participació en els diferents actes que fa cada diòcesi per complir amb aquesta finalitat.Entorn del Jubileu hi ha abundant material escrit que ajuda molt a recordar als assistents la importància de la Paraula de Déu en els anys jubilars i, en concret, en el lema proposat per a l’actual, recollit d’una frase de sant Pau a la carta als Romans: «L’esperança no defrauda». Ens permet portar-la a la meditació i a l’aplicació a la nostra vida personal i comunitària. La relació de tots dos lemes donarà prou fruits per revifar l’esperança en aquests moments de tantes dificultats i descoratjaments per a l’ésser humà. La Paraula de Déu ajuda sempre a trobar raons per esperar i per transmetre aquesta virtut als altres.Pel que fa a la participació en algun acte diocesà, vull convidar tothom que en les celebracions de l’Eucaristia hi hagi un signe deferent i respectuós a la Paraula de Déu que es proclama i, a més, assistir a l’acte que celebrarem a la catedral el pròxim dia 30 d’aquest mes en què combinarà la reflexió sobre la Paraula –del Càntic dels Càntics– i la música d’orgue. Un altre per l’1 de febrer, matí, sobre l’estudi de l’evangeli, a la Casa de l’Església. Tot ho promou l’Àrea de Formació de la diòcesi i l’Associació Bíblica de Catalunya.Aprofito l’ocasió per agrair el vostre interès i la vostra compartida reflexió durant la Setmana d’Oració per a la Unitat dels Cristians que va acabar ahir, festa de la Conversió de Sant Pau. Han estat vuit dies (del 18 al 25 de gener) en què l’Església, al costat de les altres confessions cristianes, demana al Senyor que ens encamini cap a la unitat de tots els que confessem que Jesús és el Salvador del món. El text bíblic triat per a aquesta setmana ha estat el diàleg de Jesús amb Marta (Jn 11, 17-27), centrat en la pregunta “Ho creus, això?” que es refereix a la possible resurrecció del seu germà Llàtzer i a l’acceptació de la fe en Ell, que es revela com “la resurrecció i la vida” per a no morir per sempre. És una pregunta que se’ns dirigeix avui a cadascú i la resposta de la qual descansa en l’absoluta confiança en Jesucrist, viu entre nosaltres.Una breu aportació històrica: aquest 2025 es compleixen mil set-cents anys del Concili de Nicea (325), on es fixaren els termes de la nostra fe en Déu Pare, que va enviar el seu Fill únic com a Redemptor del gènere humà, i que, amb la força i la vida que atorga l’Esperit Sant, fa possible la nostra vida de fe a l’Església. El seu record ens exigeix un esforç en pro de la unitat de tots els cristians.