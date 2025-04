Creado: Actualizado:

El diccionari de la llengua diu que el pregó és la promulgació o publicació que es fa en veu alta en llocs públics d’una cosa que convé que tothom sàpiga. Afegeix una altra accepció: discurs elogiós en què s’anuncia al públic la celebració d’una festivitat i se’l convida a participar-hi. No ens resulta gens estrany. Al llarg de l’any, hem instituït el pregó per anunciar i preparar una festa determinada. Ho fem sovint, i s’adequa amb relativa normalitat a l’anunci que l’Església celebra durant els dies de la Setmana Santa.

El Secretariat Diocesà de Confraries també va organitzar el pregó de Setmana Santa a la catedral per a la tarda d’ahir dissabte 5 d’abril. L’acte ha tingut dues parts: en la primera, una al·locució sobre l’esdeveniment central de l’any cristià a càrrec de l’Arquebisbe de Saragossa, Mons. Carlos Escribano; en la segona, un complement musical i oracional. Ha estat obert a tothom i hi han participat els responsables i membres de les diferents confraries de la nostra diòcesi. No vull insistir en la capital importància de la celebració de la festa, que mereix un anunci digne i solemne per part de tots els cristians. Per això s’ha buscat un especial relleu en l’anunci, perquè tot el nostre entorn s’assabenti, un any més, del fet central sobre el qual se sustenta la nostra fe: la vida, passió, mort i resurrecció de Jesucrist. En aquests moments en què sembla que la nostra societat s’oblida de Déu o pretén viure com si no existís, és un deure de tot cristià anunciar amb paraules i, sobretot, amb el testimoni, que la seva presència i el seu amor són al centre i mouen els cors de milions de persones a tot el món.

No totes les parròquies organitzen un pregó. Ni sempre ha estat així. El veritablement important és la vivència de la celebració, i això ho teniu molt a prop de casa vostra. A les parròquies i centres de culte participareu en el Diumenge de Rams, el Sopar del Dijous Sant, els Oficis del Divendres i la lluminosa resurrecció del Diumenge de Pasqua. Tots coneixem els diferents horaris dels actes i us demano la vostra participació. Ho podeu complementar amb l’assistència a altres manifestacions públiques de la fe, com són els actes de devoció i les processons pels carrers i places.

L’anunci de la festa ens alerta i ens anticipa l’alegria de la seva celebració. Sabem que l’anunci o pregó és una aportació verbal d’algú que intenta ajudar els oients a convertir-se, perquè confessin amb més autenticitat Jesucrist i col·laborin en la transformació més justa i solidària del nostre món. Algú podria pensar que és molt el que es demana a un pregó, però, amb les diferents precaucions, convé repetir el compromís personal i comunitari que s’adquireix amb el seguiment voluntari de les paraules i els gestos de Jesús. Això permet recordar i no oblidar mai el nucli essencial de la vida cristiana. Fem-ho amb molta alegria, perquè som portadors i pelegrins d’esperança.