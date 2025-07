Sant Pere, roca de la fe i pastor universal

Creado: Actualizado:

Avui dia 29 de juny, que aquest any cau en diumenge, els catòlics celebrem amb gran alegria la solemnitat dels Apòstols Pere i Pau, dos pilars fonamentals de l’Església. Aquesta festa, centrada especialment en la figura de sant Pere, primer apòstol i primer Sant Pare, ens convida a contemplar amb ulls de fe el misteri de l’Església universal, nascuda de la creu de Crist i instituïda en la festa de Pentecosta, edificada sobre la roca ferma de la seva confessió davant les preguntes un xic sorprenents del mateix Jesús. Davant les seves respostes encertades i la seva sinceritat, Jesús escolta l’afirmació que és, alhora, un acte de fe i un programa de vida per a tot apòstol i seguidor seu: “Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu” (Mt 16,16).

Pere, humil pescador de Galilea, fou escollit per Jesús per rebre les claus del Regne. Tot i les seves febleses –com la triple negació durant la nit de la passió–, va ser confirmat en la fe i enviat a pasturar el ramat del Senyor. La seva missió no fou una dignitat humana, sinó un servei arrelat en l’amor: “Simó, fill de Joan, m’estimes?” (Jn 21,17). Aquest amor el va conduir a una entrega total, fins al martiri a Roma, on avui s’aixeca la Basílica Vaticana com a signe visible de la continuïtat apostòlica.

Cada any, en aquesta solemnitat, l’Església commemora el que s’anomena el Dia del Papa, recordant que el ministeri de Pere continua viu en el successor que l’Esperit Sant, mitjançant l’elecció dels cardenals, concedeix a l’Església. Enguany, els catòlics ho hem viscut amb una emoció especial per l’elecció recent del Papa Lleó XIV, qui ha rebut la feixuga però preciosa herència de guiar el Poble de Déu amb saviesa, humilitat i valentia evangèlica. Aquest mateix esdeveniment ha estat seguit per milions de persones com un gran espectacle, però alhora s’ha viscut amb profunda fe i alegria, acceptant el designi del Salvador.

Des de la diòcesi de Lleida, unida al cor de l’Església universal, elevem la nostra pregària pel nou Pontífex. Demanem que sigui, com Pere, roca per sostenir-nos en la fe; i, com Pau, infatigable anunciador de l’Evangeli. Que l’Esperit Sant el guiï en temps de grans desafiaments, quan l’Església necessita pastors que no defalleixin, que escoltin, que estimin i que obrin camins de comunió.

La figura de sant Pere ens recorda que l’Església sobrepassa les fronteres administratives o polítiques: és una comunitat estesa pels cinc continents, però un sol Cos, una sola fe, un sol baptisme, units entorn de Crist i del Papa, signe visible d’aquesta unitat. El nostre amor per l’Església s’expressa en la comunió amb el seu pastor universal, però també en la pregària, en la col·laboració i en la disponibilitat per servir allí on el Senyor ens ho demani.

Desitjo que aquesta festa ens ajudi a redescobrir la nostra pertinença a una Església que no és fruit de cap projecte humà, sinó obra de l’Esperit. Una Església que avança enmig de la història, sovint entre dificultats i incomprensions, però amb la confiança que el Senyor no l’abandona: “Tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les portes de l’infern no la podran vèncer” (Mt 16,18).

Tant de bo sapiguem viure aquesta jornada amb una mirada àmplia i universal. Fem arribar al Papa Lleó XIV el nostre afecte i la nostra sincera col·laboració. Preguem per ell, perquè Déu li concedeixi la força per confirmar-nos en la fe. I que, amb l’exemple de sant Pau, sapiguem també nosaltres renovar cada dia la nostra adhesió a Crist i a la seva Església, anunciant a tothom, sense por i amb convicció, allò que representen en favor de tota la humanitat.