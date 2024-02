20F: Dia Mundial de la Justícia Social

Creado: Actualizado:

Des de l’any 2008 i amb la finalitat de destacar el poder de la solidaritat mundial, les Nacions Unides van designar aquest dia, 20 de febrer, per recordar que el desenvolupament i la justícia social són necessaris per aconseguir la pau i la seguretat de les nacions. Més enllà del concepte legal de justícia, la social es basa en la igualtat d’oportunitats i en el compliment dels drets humans.

Ens trobem en un món en canvi constant i la societat es transforma dia a dia. Però, ho fa d’una manera justa i equitativa? Evolucionen al mateix ritme els processos i els models econòmics? Responent a aquestes preguntes detectem la importància, com a societats, d’aplicar la justícia social. És més necessària que mai en un món globalitzat cada vegada més ric i també més desigual.La pobresa i la constant vulneració dels drets de les persones posen en risc la convivència. Lamentablement, la Carta Magna dels Drets Humans no garanteix que es respectin. Per tant, cal crear mecanismes efectius que assegurin que totes les persones puguin exercir els seus drets, es desenvolupin amb dignitat i així les societats prosperin. Aquí és on s’estableix la necessària connexió entre drets humans i justícia social. L’un no pot existir sense l’altra.Una societat justa ha de respectar els drets humans d’arreu del món i garantir que totes les persones visquin en igualtat d’oportunitats, amb accés equitatiu a elements bàsics com la sanitat, el treball, l’educació o l’habitatge. Totes les persones tenim necessitats comunes, que es tradueixen en drets humans fonamentals: a la pròpia identitat, a la supervivència, a l’educació, a expressar-nos amb llibertat i a ser tractats amb dignitat i respecte, per exemple.Segons l’últim informe sobre justícia social a Europa, Espanya ocupa el lloc 24 dels 28 estats membres de la Unió Europea. Ha baixat deu posicions en tan sols deu anys. Durant aquest temps, s’ha detectat un major deteriorament de l’accés al mercat de treball, un augment de l’abandonament escolar i un creixement de la pobresa. Quan les necessitats fonamentals no se satisfan, sorgeixen les desigualtats que converteixen aquestes situacions en injustícies. No es tracta de problemes irresolubles als quals no puguem fer front, sinó que sovint han estat provocats per persones i persisteixen perquè ningú se’n fa càrrec. La decisió de promoure o de negar la justícia social està a les nostres mans, ja sigui a escala individual, local, nacional o mundial. I és en aquest punt que l’Ajuntament de Lleida se sent interpel·lat i treballa en el disseny de polítiques públiques destinades a minimitzar la injustícia estructural en l’àmbit local. La nostra tasca ha d’afavorir dinàmiques de reconeixement social que visibilitzin allò que no es veu o no es vol veure. Per això, en el Dia Mundial de la Justícia Social recordem la necessitat d’eliminar barreres de gènere, edat, origen, ètnia, religió, cultura o discapacitat. Cal treballar perquè la justícia social sigui una realitat. El creixement econòmic no té sentit si no redunda en el benestar real i sostenible de tots i totes. Al final, quan una societat és justa, ho és perquè protegeix i respecta els drets humans de totes les persones.