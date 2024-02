L’acció exterior comença al món local

Creado: Actualizado:

A Catalunya tenim una societat històricament oberta al món, i avui ho és més que mai. El Govern hi som per crear oportunitats d’internacionalització, teixint relacions de benefici mutu amb executius i actors d’arreu. Per això, l’acció exterior –una política irrenunciable d’aquest Govern– la fem amb el conjunt d’administracions i societat civil, també del món local.

Perquè els pobles i ciutats de Catalunya siguin presents al món, el Govern hem posat en marxa un catàleg de serveis per contribuir a la seva internacionalització. Els serveis van des de l’acompanyament davant les institucions europees fins al suport en la cooperació al desenvolupament, una política de país impulsada per moltes entitats a tot el territori.Una font d’oportunitats en aquesta internacionalització és la possibilitat d’obtenir fons de la Unió Europea, dels quals es beneficien més de 1.500 entitats catalanes. D’aquesta manera contribuïm a definir la Catalunya i l’Europa del present i del futur. Perquè la societat catalana és profundament europeista i volem continuar sent un soci actiu i proactiu del projecte europeu, lleials als seus valors i principis fundacionals.Amb aquest esperit, el Govern hem iniciat el cicle Europa sobre el terreny, que els pròxims dies ens portarà a visitar iniciatives finançades per fons europeus a tot el país. Aquests fons es destinen a projectes que transformen les economies locals i permeten avançar cap a una Catalunya i una Europa més verda, feminista, digital i socialment justa.A través d’aquestes iniciatives fem Europa des de cada poble i ciutat. Perquè les decisions adoptades per la UE en diferents àmbits ens afecten cada vegada més en el nostre dia a dia. Per això hi hem de ser, actius com mai, amb veu crítica si cal, però sempre constructiva, i a favor de la integració europea. Us assegurem que el Govern hi som, recuperant la interlocució política al màxim nivell.Això és rellevant de cara a les eleccions europees del juny, ja que marcaran les grans tendències del continent i determinaran el futur del nostre país els pròxims anys. Cal que siguem conscients de la seva importància. Continuem, per tant, fent més Europa, i sense deixar-nos dur pels postulats simples i destructius de l’extrema dreta a les eleccions europees. Volem una Catalunya en una Europa pròspera i cohesionada socialment, i contribuïm a fer-la tot el país.