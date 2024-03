Seguretat pública: comunitat, autoritat i consens polític

Creado: Actualizado:

La seguretat ha esdevingut una de les principals preocupacions de la ciutadania. A Lleida també. Un neguit que contrasta amb unes dades que confirmen que som un dels països més segurs d’Europa. Què és el que passa, doncs, quan no s’ajusta la realitat, les dades, amb les sensacions? No és fàcil trobar una única explicació.

Segurament hi concorren diversos factors que condicionen la percepció social de seguretat, com poden ser l’amplificació a les xarxes de determinats fets delictius, l’aparició de noves tipologies delictives, fins fa pocs anys inèdites al nostre país, o fins i tot les dificultats associades a la gestió de la convivència d’una gran diversitat cultural. Els reptes, doncs, d’una societat complexa, globalitzada i immersa en una profunda transformació en tots els ordres.Davant d’aquesta complexitat, alguns pensen que l’única recepta possible és l’increment de la plantilla de policia i res més, i d’altres que, des d’un bonisme, cínic, ho fien tot a la bona fe de la gent, alhora que desautoritzen, de manera permanent, l’actuació policial.Des de Junts, sostenim que les polítiques de seguretat pública necessiten la combinació de tres elements claus. D’una banda, respondre a una estratègia comunitària que incorpori els diferents actors socials, econòmics i culturals de referència. Per dir-ho gràficament, la policia és imprescindible, però no és suficient. En segon terme, és necessari que la policia local compti amb les eines necessàries per fer, de manera eficaç, la seva feina i que, també, les institucions contribuïm a evitar l’erosió de la seva autoritat. Un fenomen preocupant i que no és exclusiu dels agents de policia. Afecta també els mestres a l’escola i els metges als centres d’atenció primària, per posar només dos exemples. I finalment, el tercer factor clau és la necessitat de generar el màxim consens polític i social en matèria de seguretat. La disputa entre partits en aquest terreny només fa que desmotivar la policia, empoderar els dolents i paralitzar la presa de decisions.Hem d’adaptar la seguretat a les diferents realitats i singularitats dels barris. L’Horta, Ciutat Jardí, el Centre Històric i la resta de zones de la ciutat tenen realitats urbanístiques amb persones amb diferents graus de vulnerabilitat que fan imprescindible una atenció singular en cada barri.Per això, estem convençuts que l’aprovació del Pla de Seguretat és una enorme oportunitat. Les nostres 13 propostes incorporades al document s’inspiren en aquests tres factors, determinants per a Junts, pensant en la millor política pública de seguretat, perquè Lleida pugui afrontar la complexitat dels reptes amb la major de les garanties.Al centre de les nostres aportacions, volem destacar la creació d’un cos d’inspecció municipal que vetllarà pel bon ús de la via pública, actuarà contra l’incivisme i millorarà la convivència amb la implementació del Pla d’Inspecció d’Activitats. El Pla ha d’abordar la perspectiva de gènere, però també hem de tenir en compte els col·lectius més vulnerables. Per això, hem insistit per incloure-hi la gent gran, la infància, el sensellarisme i les persones amb discapacitat, sense oblidar que una dona vulnerable pateix una doble discriminació. És crucial considerar i incidir en aquests col·lectius de manera integral.Estem davant d’un document viu i continuarem fent-hi aportacions, i insistirem en el compliment de les ordenances i en la millora no només de la seguretat, sinó de la sensació d’inseguretat. Tot plegat, hem d’aconseguir-ho amb les accions i indicadors definits al Pla, amb l’objectiu de seguir fent camí cap a un futur més segur. Junts mantindrem el nostre compromís i treball per una ciutat més segura i cohesionada, dedicant els nostres esforços a garantir que el Pla de Seguretat respongui als reptes actuals i futurs de la ciutat.