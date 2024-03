Punt d’inflexió per a Fira de Mollerussa

Creado: Actualizado:

Descrivia el periodista Carles Capdevila el punt d’inflexió, en el seu article El punt d’inflexió neix o es decideix? (15/2/2014. Diari Ara), com “aquell moment de lucidesa, sovint després d’un fet, en què les coses canvien”. També reflexiona sobre la seva construcció atenent “unes raons objectives, unes voluntats argumentables, unes possibilitats reals, i que a partir d’ara allò canviarà”. I afegeix que “l’actitud inflexiva, la convicció, la capacitat de lideratge, l’encert i, evidentment, la sort acabaran sent definitius, però sense aquella determinació allò no s’hauria produït, ni tan sols hauria tingut opcions”.

Quan anem deixant enrere els mesos d’hivern i l’any 2024 ja va descomptant, a Mollerussa el sector firal reprèn amb força la seva activitat i engega el seu calendari anual, amb l’oferta d’un bon grapat d’esdeveniments enginyosament distribuïts al llarg de l’any. Arrencàvem al mes de febrer amb la 8a Trobada Empresarial sobre Transformació Digital #LleidaDigital el dia 23, una convocatòria consolidada i esperada pel teixit empresarial, en què les píndoles de coneixement es complementen amb espais de networking, en els quals establir contactes i relacions professionals, alhora que el bandejament de la covid, ens permeten enguany recuperar al programa el dinar posterior a la jornada, i també el cafè-tertúlia, que servirà per empoderar i projectar al món dos casos d’èxit d’empresàries del territori.En l’àmbit organitzatiu, fins ara a càrrec de Fira de Mollerussa, s’afegeix la firma Analític Lleida, en una aliança que té com a objectiu promoure i impulsar l’esdeveniment i que l’edició d’enguany esdevingui un punt d’inflexió, apostant per créixer –enguany hem estrenat una jornada prèvia adreçada als joves, amb un potent cartell de ponents i batejada com a Grow Day– i implementar càpsules de diferents formats que es desenvoluparan al llarg de l’any i se celebraran en diferents punts del territori.Del 16 al 19 de març arribarà la 151a Fira de Sant Josep, el nostre certamen més emblemàtic. I si l’any passat va estar marcat precisament pel seu cent-cinquantè aniversari i els profunds canvis organitzatius i de redistribució, marcant, novament, aquest punt d’inflexió de replantejament, podem dir que l’encert amb aquesta transformació del Recinte Firal i l’aprovació dels expositors, la convicció de Fira de Mollerussa i la capacitat de lideratge de la Fira de Sant Josep ens retornen una fira reforçada, amb més múscul i capacitada per afrontar el seu futur.Amb aquesta ferma determinació, l’ens firal fa una aposta clara que es concretarà en dues accions: millores en l’àmbit intern del Patronat de Fires, amb nou lloc web o l’adquisició d’un programa de servei integral de fires, amb la finalitat de disposar de nous espais interactius amb els nostres expositors, i en segon lloc, el posicionament extern com a entitat, enfortint els seus vincles amb la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) i fent-se soci de la FEMAC i del Clúster de la maquinària i els mitjans de producció agrícola, el qual té com a eixos estratègics la digitalització, la internacionalització, el talent o la sostenibilitat.Coincidint amb la 151a Fira de Sant Josep se celebrarà el 43è Saló de l’Automòbil, un certamen amb una identitat i funcionament propis, i que, en un recinte amb més de 20.000 m2 de superfície, dels quals 7.000 m2 són nets, esdevé el segon saló de Catalunya, després del de Barcelona. Autotrac, Expoclàssic, Autotardor, la Mollerussa Lan Party o el Concurs de Pintura Ràpida configuren la resta de fires i activitats de Fira de Mollerussa, totes elles amb projectes renovats, i a les quals cal afegir enguany també l’organització o coorganització d’altres propostes populars com són la 25a Trobada de Puntaires o el Mercat de Santa Llúcia.Així, el pròxim dia 6 de març presentarem el nostre calendari al Palau Robert de Barcelona perquè tenim el convenciment que aquest punt d’inflexió que Fira de Mollerussa s’ha marcat, amb uns canvis que conflueixen en un replantejament de l’espai i dels temps en què vivim, implica també el començament d’una nova etapa que ens reafirmi com a referent.